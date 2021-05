Sinpro não aceita ‘carta de intenções’ da Uniesp

O Sinpro Campinas e Região informou, nesta quarta-feira (12), aos professores da Uniesp/Faculdade de Santa Bárbara d’Oeste que recebeu, na data de 08 de maio de 2021, uma “carta de intenções” da empregadora com o propósito de colocar fim à greve. O documento foi analisado em assembleia realizada no dia 10 de maio de 2021, sendo o seu conteúdo rejeitado por ampla maioria.

O sindicato ressalta que a Faculdade de Santa Bárbara d’ Oeste efetuou o pagamento de salário de abril/21, fruto da mobilização dos docentes, mas, em sua “carta de intenções”, a UNIESP não fez qualquer menção aos pagamentos subsequentes e nenhuma alusão às demais reivindicações da assembleia, as quais incluem:

Fim dos atrasos salariais. Pagamento das diferenças salariais decorrentes da aplicação dos reajustes de 2018 e 2019. Regularização do FGTS não depositado oportunamente. Quitação das diferenças de salário de férias de 2020, com acréscimo de 1/3.

Após intenso debate entre os membros presentes na assembleia e rejeição da “carta de intenções”, a ampla maioria dos professores deliberou pela continuidade da greve.

O sindicato comunicou à instituição o resultado da assembleia, reforçou sua intenção em negociar com a mantenedora e reiterou que a diretoria do sindicato se coloca à disposição em fazer as tratativas pertinentes, desde que seja formalizada, por escrito, uma proposta da UNIESP S.A. para cumprimento dos itens apresentados acima.

“Até o momento, não houve qualquer manifestação da UNIESP ao sindicato e nenhuma proposta foi encaminhada, mesmo após o Sinpro colocar-se aberto a reunir-se com a instituição após o envio, por escrito, de uma proposta. Assim que receber o documento ou algum fato relevante ocorra nova assembleia será convocada”, declarou a presidente Conceição Fornasari.