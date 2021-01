Sinpro Campinas. Diretoria assume em evento online

O Sinpro Campinas e Região empossa sua nova diretoria (triênio 2021-2024) de forma virtual, no dia 02 de fevereiro de 2021, às 17h30, no Zoom. O Sinpro é o sindicato dos professores de escolas particulares do Estado de São Paulo. O comando do Sinpro fica com a barbarense Conceição Fornasari. O americanense Beto Polezi também está na diretoria do Sinpro.

A mensagem da ‘chamada’ do evento pede a participação dos professores. A presença reforçará nosso papel de resistência e de luta bem como fortalece os laços que nos unem na construção de um país soberano, justo e feliz!