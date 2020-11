Sinfônica de Piracicaba toca clássicos do cinema neste sábado

Músicas que marcaram épocas em filmes e séries estão reunidas em “A Orquestra no Cinema”, concerto que a OSP (Orquestra Sinfônica de Piracicaba) apresenta no sábado (28), no Teatro Municipal Dr. Losso Netto, às 15h30 e 18h. O repertório traz temas dos longas-metragens Bohemian Rhapsody, Shrek, A Bela e a Fera, Titanic, Tempos Modernos, Indiana Jones e Star Wars e dos seriados La Casa de Papel, Game of Thrones. A entrada é gratuita, com arrecadação de alimentos em prol do Fundo Social de Solidariedade.

As apresentações seguem os decretos municipal 18.426/2020 e 18.476/2020, que estabeleceram o “Protocolo de reabertura de eventos e atividades culturais”. São 400 lugares por sessão (60% da capacidade do Teatro Dr. Losso Netto) e retirada de ingressos no site www.megabilheteria.com, a partir das 9h de quinta-feira (26). A realização é da Prefeitura do Município de Piracicaba, por meio da SemacTur (Secretaria da Ação Cultural e Turismo), com o patrocínio prata da Hyundai e o patrocínio bronze da Comgás e Oji Papeis Especiais.

A regência é do instrumentista piracicabano Luis Fernando Fischer Dutra, chefe do naipe de segundos violinos da OSP. O concerto tem ainda como convidado especial o ator Romualdo Sarcedo, que trará curiosidades sobre o repertório, cujos arranjos foram produzidos por Jackson Lucio e Luciano B. Filho.

Segundo o diretor artístico associado da OSP, o violoncelista piracicabano André Micheletti, o repertório permitirá ao público entrar em uma verdadeira viagem pela memória afetiva. “Escolhemos músicas que fazem parte do cinema e dos seriados em diferentes períodos, algumas mais emotivas, outras dramáticas e de aventura, que proporcionarão diferentes sensações na plateia”, explica ele, que é professor na USP de Ribeirão Preto.

PROGRAMA – De John Williams foram incluídas três obras, sendo duas da saga Star Wars: “Imperial March”, conhecida como tema do personagem Darth Vader, e “Main Theme”, de 1963, que representa as ideias de heroísmo e aventura de toda a saga. Há também “The Raider’s March” tema do filme Indiana Jones – Os Caçadores da Arca Perdida, de 1981.

Da safra mais recente está “Bohemian Rhapsody”, do filme homônimo sobre o Queen, estreado em 2018, e os temas de abertura das séries “Game of Thrones”, de Ramin Djawadi, e La Casa de Papel, de Cecilia Krull (“My Life is Going On”).

O programa traz ainda “Smile”, composta por Charles Chaplin como tema instrumental do clássico Tempos Modernos, de 1936, originalmente cantada por Nat King Cole em 1954. Após a morte da princesa Diana, a obra passou a fazer parte da turnê HIStory, de Michael Jackson, em 1997. Além de ter sido incluída em 2019 no filme Coringa, de Todd Phillips, recebeu versões de Tony Bennett, Rod Stewart, Natalie Cole, Barbra Streisand, Eric Clapton e Diana Ross.

Também de caráter emotivo, os músicos da OSP interpretam “Beauty And The Beast”, de Alan Menken, que Celine Dion e Peabo Bryson interpretaram na animação A Bela e a Fera, de 1991. No Brasil, a adaptação recebeu o título de “Sentimentos São”. Na mesma linha está “Fantasia Titanic”, de James Horner, tema do filme homônimo protagonizado em 1997 por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet.

Popularizada na animação Shrek, de 2001, a canção “Hallelujah” foi lançada em 1984 pelo cantor Leonard Cohen. Ela ganhou várias versões ao longo das décadas, sendo a mais conhecida na voz de Jeff Buckley. Tornou-se uma espécie de hino em memória das vítimas do ataque ao Word Trade Center, em 2001, e integrou ainda o filme Basquiat – Traços de Uma Vida e as séries Scrubs, West Wing: Nos Bastidores do Poder, House e The O.C.

As apresentações são realizadas com o apoio das empresas Bom Peixe, Café Morro Grande, Candura, Delta Supermercados, Glovis, Grupo Pirasa e Indústrias Marrucci. Os parceiros são Cultura Artística, Empem, Mega Bilheteria, Pira 21, Jornal de Piracicaba, Revista Arraso e Rádio Educativa FM.

DECRETOS – Para garantir a segurança do público e dos músicos, a OSP está adotando em suas apresentações o “Protocolo de segurança sanitária para a prática musical em ambientes públicos em tempos de pandemia da Covid-19”, do Fórum Brasileiro de Ópera, Ballet e Música de Concerto.

Os músicos manterão as distâncias recomendadas para diferentes tipos de instrumentos, utilizarão máscaras e manterão o uso individual de partituras e estantes. Os instrumentistas de sopros e metais serão separados por equipamentos acrílicos de proteção. Também será feita a higienização dos instrumentos.

A direção do Teatro Dr. Losso Netto adotará os seguintes procedimentos de segurança sanitária:

– Todas as dependências serão higienizadas antes de cada sessão;

– Na entrada do teatro, será disponibilizado álcool em gel 70% ao público e feita a medição de temperatura;

– Todos devem utilizar máscaras;

– Os assentos disponíveis serão marcados com etiqueta redonda verde e organizados de forma a manter o distanciamento;

– As cadeiras que não podem ser ocupadas serão sinalizadas com etiquetas vermelhas;

– Os ingressos retirados com antecedência pela internet devem ser apresentados da tela do celular, na entrada do teatro, para a leitura do QR-Code.