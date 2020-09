Sinfônica de Piracicaba retorna aos palcos neste sábado

A OSP (Orquestra Sinfônica de Piracicaba) apresenta no sábado, dia 26, às 15h30 e às 18h, o Concerto da Primavera, no Teatro Municipal Dr. Losso Netto. Com capacidade para 280 lugares por sessão (40% do total da casa), o espetáculo tem entrada gratuita e retirada dos ingressos a partir da quinta-feira, 24, no site megabilheteria.com. O repertório traz obras consagradas do cancioneiro nacional, como Pixinguinha e Ernesto Nazareth, e valoriza ainda o repertório erudito de Vivaldi e Beethoven.

O concerto será regido pelo instrumentista piracicabano Luis Fernando Fischer Dutra, chefe do naipe de segundos violinos da OSP, e terá a participação do ator Romualdo Sarcedo, responsável pelas interações com o público. O chargista Erasmo Spadotto, diretor do Centro Nacional do Humor Gráfico, fará um desenho ao vivo, a ser sorteado ao final.

Diretor artístico associado da OSP, o violoncelista piracicabano André Micheletti lembra que este é o primeiro espetáculo após vários meses de isolamento social, já que a OSP fez uma única apresentação, em janeiro, no gramado da Esalq/USP, com a banda The Beetles One. “Temos as melhores expectativas para este concerto, pois, desde que o contexto da pandemia se agravou, desenvolvemos apenas a programação nas redes sociais. Assim, pensamos em um programa que valorize grandes obras, que remeta ao clima da primavera e seja capaz de cativar o público”, afirma.

Já a secretária da Ação Cultural e Turismo, Rosângela Camolese, reforça que toda a produção ––de profissionais do teatro, a músicos e equipe técnica–– seguirão as medidas de isolamento social e higiene necessárias à preservação da saúde e contenção da propagação da Covid-19. “Desde a publicação de decreto municipal 18.426/2020, de 4 de setembro de 2020, temos nos preparado para o retorno das atividades culturais. A OSP foi escolhida para fazer essa retomada e a programação vai sendo ajustada conforme a evolução da pandemia e as orientações dos órgãos de saúde. Estamos prontos para receber o público”, destaca.

PROGRAMA –– As famílias das cordas, sopros e metais se alternam na apresentação do repertório, que possui uma hora de duração.

A família das cordas apresenta a conhecida “Primavera” (de “As Quatro Estações”), do compositor italiano Antonio Vivaldi. Os músicos da família metais exploram duas obras do repertório brasileiro: “Carinhoso”, de Pixinguinha e João de Barro, com arranjo do trombonista da OSP, Felipe Martim Coelho; e “Odeon”, tango de 1910 de Ernesto Nazareth, sob arranjo de Gilberto Gagliardi, conhecido nas interpretações de Nara Leão e Altamiro Carrilho. De Ludwig van Beethoven, eles apresentam a peça “Three Equals for four trombones” (Os três iguais para quatro trombones), de 1812, versão editada por Philip Jones.

Trilhas sonoras de filmes conhecidos também foram incluídas no repertório, sob interpretação dos músicos da família dos sopros da OSP. São elas: a música-tema de “Cinema Paradiso” (1988), composta por Ennio Morricone; “Moon River”, canção de Henry Mancini e Johnny Mercer, do longa-metragem “Bonequinha de Luxo” (1961), que ficou conhecida na voz de Audrey Hepburn; e “Suíte para Orquestra de Jazz – Valsa nº 2”, de 1938, do compositor russo Dmitri Shostakovich, e que em 1999 entrou no filme “De Olhos Bem Fechados”, de Stanley Kubrick.

Há também a interpretação dos músicos de todas as famílias para a “Suíte nº 1 – Os Toreadores”, da ópera “Carmen”, de Georges Bizet, e da versão orquestral de “Rio de Lágrimas”, composta em 1970 por Piraci e Tião Carreiro. Conhecida como “Rio de Piracicaba”, a obra foi utilizada em uma gravação inédita que a OSP fez em parceria com a Câmara de Vereadores de Piracicaba, no aniversário de 253 anos da cidade, e que teve mais de 200 mil visualizações nas redes sociais. O arranjo é de Jackson Lúcio, trompista da OSP.

PROCEDIMENTOS – O decreto municipal 18.426/2020, que estabeleceu o “Protocolo de reabertura de eventos e atividades culturais”, integra a etapa 2 do “Plano Piracicaba de Retomada das Atividades Econômicas do Município”. Excecionalmente para este concerto, a recomendação indicativa é de 12 anos.

Pelo decreto, está permitida a abertura de eventos, convenções e atividades culturais com restrições, com a capacidade em 40%, controle de acesso de público, ingressos preferencialmente on-line e hora marcada para início e fim.

Ainda como forma de cumprimento ao decreto, todas as pessoas devem utilizar máscaras e os assentos serão marcados com etiqueta redonda verde e numerados, além de organizados de forma a manter o distanciamento entre as pessoas, de forma alternada entre as fileiras e adoção de bloqueio para as cadeiras não ocupadas com etiquetas vermelhas.

Na entrada do Teatro Dr. Losso Netto será disponibilizado álcool em gel 70% e feita a medição de temperatura. Os ingressos devem ser apresentados da tela do celular, diretamente na entrada do teatro, onde haverá a coleta de um quilo de alimento (a recomendação é que seja doado arroz, feijão ou enlatados). Todas as dependências serão higienizadas antes de cada espetáculo.

Já os procedimentos adotados pela OSP durante a apresentação seguem o “Protocolo de segurança sanitária para a prática musical em ambientes públicos em tempos de pandemia da Covid-19”, do Fórum Brasileiro de Ópera, Ballet e Música de Concerto. Além de manterem as distâncias recomendadas nesse manual, os músicos utilizarão máscaras e haverá equipamentos acrílicos de proteção, como ainda a higienização dos instrumentos e uso individual de partituras e estantes.

A apresentação é realizada pela Prefeitura do Município de Piracicaba, por meio da SemacTur (Secretaria da Ação Cultural e Turismo), e tem o patrocínio prata da Hyundai e o patrocínio bronze da Comgás e Oji Papeis Especiais. São apoiadores Candura, Delta Supermercados, Grupo Pirasa, Glovis e Indústrias Marrucci. Os parceiros são Cultura Artística, Empem, Pira 21, Jornal de Piracicaba, Revista Arraso e Rádio Educativa FM.