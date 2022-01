SindProSBO cobra repasse da inflação 2020 e 2021

A direção do SindProSBO se reuniu na manhã desta terça-feira (18) com representantes da prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste. O sindicato de professores foi preparado para a reunião com a deputada estatual Professora Bebel (PT), um técnico do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), além dos advogados Dr. Mauro e Dr. Vinícius Cascone.

Durante as conversas, foram abordados os valores do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica), os R$ 10 milhões que constam como remanescentes no Siope, as melhores formas para aplicação devida desse montante e o repasse do INPC para os profissionais da educação.

As representantes do sindicato consideraram a reunião muito difícil, com intensa argumentação da parte do SindProSBO e de seus apoiadores. Mesmo assim, foi possível encerrar o encontro com a administração assumindo o compromisso de realizar um estudo para correção das perdas salariais referentes a 2020 e 2021. Antes das tratativas, a diretoria do sindicato e professoras da categoria realizaram ato em frente à prefeitura com cartazes reivindicando seus direitos.