Sindicato garante cesta a afastado, mas servidor não terá aumento

O Sindicato dos Servidores de Americana (SSPMA) garantiu a volta do pagamento da cesta básica aos servidores afastados. Mas, por conta da lei, este ano a prefeitura não deverá dar aumento aos servidores. A reunião na segunda-feira no gabinete do prefeito foi considerada de avanços da Campanha Salarial. A reunião teve a participação dos secretários Diego de Barros Guidolin (Negócios Jurídicos), Fabio Beretta Rossi (Administração), Jesuel Rogério de Freitas (Governo), Simone Inácio de França (Fazenda), Vinicius Ghizini (Educação) e do chefe do gabinete do prefeito, Franco Ravera Sardelli.

Juntos, eles assumiram o compromisso de até quarta, dia 31 de março, encaminharem a resposta das reivindicações, item por item. Em nota, o sindicato adiantou alguns pontos.

CESTA BÁSICA PARA AFASTADOS POR DOENÇA

Este é, sem dúvida, nosso grande avanço. Temos apalavrado pela Prefeitura o retorno do pagamento da cesta básica para os Servidores afastados por doença. Uma vitória para dezenas de trabalhadores prejudicados pela triste situação de pandemia, por exemplo, pois muitos foram prejudicados. ESTA ERA UMA ANTIGA REIVINDICAÇÃO DA CATEGORIA.

LICENÇA-PRÊMIO

Será paga aos Servidores através de um montante mensal a ser definido e cujo valor será aberto para nossa apreciação na quarta, através de ofício da Administração. Lembramos aos Servidores o fato de termos licenças de 2014 ainda em processo de pagamento, ou seja, na fila.

REAJUSTE SALARIAL

Nos adiantaram que devido à Lei Complementar 173/2020 não teremos reajuste. Este é um ponto delicado e aguardamos o retorno oficial da Prefeitura até a quarta. Todas as ações jurídicas possíveis sobre irregularidades constatadas pelo SSPMA serão conduzidas pelo nosso Jurídico.