Sindicato publica o que espera de governo Sardelli

Por Toninho Forti- presidente do SSPMA (Sindicato dos Servidores)

Chico Sardelli, empresário e cinco vezes deputado, foi eleito no domingo passado (15) como novo prefeito de Americana. Será sua primeira experiência como chefe do Executivo. Já na Câmara Municipal, dos 19 vereadores eleitos para o próximo mandato, oito fazem parte da atual legislatura e foram reeleitos. Com a renovação de um pouco mais da metade da Casa de Leis, nosso maior anseio com estas mudanças é manter um bom diálogo com o Executivo e Legislativo para manutenção dos direitos e ganhos para a categoria.

ANÁLISE

Começando pela Câmara Municipal, ver tantos nomes novos (e alguns antigos) dividindo o Legislativo mostra que, apesar de muitos eleitores desejarem uma renovação profunda nos quadros políticos da cidade, ficamos no meio do caminho. Se por um lado oito vereadores continuarão seus trabalhos que vêm do último ou dos últimos pleitos e outros três voltarão ao Parlamento, outros oito tantos terão a chance de, pela primeira vez, representar a população e desenvolver um trabalho de quatro anos, fato que traz um equilíbrio para a Casa.

O ponto ruim, contudo, fica ainda pela falta de equidade feminina na Câmara. Apenas três mulheres foram eleitas dentre as 19 cadeiras a serem ocupadas. Mas, claro, isso representa um avanço em relação ao mandato atual, no qual apenas duas mulheres haviam sido eleitas vereadoras (e uma, infelizmente, chegou a falecer durante o mandato). Este é um ponto importante para debate, pois é fundamental termos um equilíbrio nos cargos de poder. Ainda assim, vale destacar que é a primeira vez na história que temos três mulheres no Legislativo.

Quanto à Administração, desejamos sucesso e um bom mandato ao prefeito. Quem me conhece sabe que não sou adepto de comparações. Mas acredito que os cidadãos sempre mandam um recado nas urnas: aos que ficaram (reeleitos), quem sabe, uma oportunidade de melhoria; aos que não se elegeram, aprendizado; e aos que optaram pelo discurso agressivo, sinal de alerta. O Servidor foi (e como sempre é) crucial neste processo. Que o diálogo e o respeito prevaleçam nestes quatro anos.

Antonio Adilson Bassan Forti (Toninho Forti) é presidente do SSPMA (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana)