Sindicato dos Têxteis inicia entrega do material escolar

O Sindicato dos Trabalhadores Têxteis de Americana inicia nesta sexta-feira, 15 de janeiro, a entrega de material escolar para os associados. A requisição para retirar o material escolar na papelaria conveniada será entregue na sede do Sindicato (Rua Vieira Bueno, 48) de segundas à sextas-feiras das 8 às 10h30 e das 13 às 15h30 até o dia 29 de janeiro.

O material escolar objetiva beneficiar os filhos de associados que estejam cursando da 1ª série do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio e também os associados que fazem ensino técnico ou faculdade. No ato da retirada da requisição é necessário apresentar a Carteira de Sócio e o último holerite.

O presidente do Sindicato, Luiz Carlos do Nascimento, informou que a requisição dá direito à retirada de R$ 100,00 em material escolar. “O sócio contribui o ano inteiro com a entidade, confia no nosso trabalho e nos ajuda a fazer um Sindicato mais forte. Nada mais justo que retribuir no início do ano, época que as despesas domésticas aumentam bastante”, concluiu.