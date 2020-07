Sindicato doa cobertores ao fundo social de Nova Odessa

O Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa recebeu na segunda-feira, dia 27, 90 cobertores doados pelo Sinditec, sindicato das indústrias têxteis de Americana e região. A doação, direcionada à campanha ‘Inverno Solidário’, é resultado de uma campanha de arrecadação promovida pela entidade junto a diretores e associados.

“Mais uma vez, o Sinditec faz a diferença e nos ajuda nesse momento de pandemia, quando muitas famílias passam por dificuldades financeiras e precisam de ajuda para enfrentar o frio. Nossa gratidão a todos os diretores e associados que participaram dessa oportuna campanha”, afirmou a presidente do Fundo Social de Solidariedade e primeira-dama novaodessense, Andréa Souza, ao receber os cobertores.

A entrega ocorreu na sede do Sinditec, em Americana, e contou com a presença da coordenadora do Departamento de Ações Sociais da entidade, Cleonice Birke Pistolato. Além de Nova Odessa, Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré também foram contempladas com cobertores arrecadados na campanha.

IGREJA. O Fundo Social recebeu mais 21 cobertores nesta quarta-feira (29). A doação foi feita pela IAAC (Igreja Apostólica Almas para Cristo), por meio do projeto Arca (Associação de Resgate de Crianças e Adolescentes). Grata pelo gesto, Andréa Souza recebeu as cobertas do pastor Jarbas Almeida e sua esposa Rosângela, no Clube da Melhor Idade.