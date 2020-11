Sincomercio recebe Lurdinha Ginetti, Rafael Macris e Giovana

O Sincomercio (Sindicato dos Lojistas e do Comércio Varejista de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste) tem recebido os candidatos a prefeito dos municípios de sua base. Depois de Alfredo Ondas (MDB), postulante ao Executivo americanense, estiveram na entidade, apresentando suas propostas, Rafael Macris (PSDB), Lurdinha Ginetti (PT) e Maria Giovana Fortunato (PDT).

Macris esteve na última sexta-feira (30/10) e apresentou suas propostas para o desenvolvimento econômico do município, revitalização da área central e ouviu as demandas do setor varejista. Ele este acompanhado do candidato a vereador Lucas Leoncine, que também é diretor do Sincomercio.

O candidato também mostrar um mapa com as obras realizadas em Americana nos últimos anos com recursos obtidos pelo seu partido, intermediados por seu pai e irmão, deputados Federal e Estadual, respectivamente.

MARIA GIOVANA



A candidata do PDT visitou a entidade na quinta-feira (5/11) e foi recebida pelo presidente Vitor Fernandes e o 1º-vice Ozanini Mario Rosineli. Maria Giovana apresentou os pilares de seu programa de governo, destacando as áreas de desenvolvimento econômico e inovação tecnológica, focando na geração de emprego e renda.

Ela também apontou suas sugestões para a área da saúde, com relevância para a reativação do Hospital Infantil André Luiz como centro de referência no atendimento de crianças e adolescentes, em prédio anexo ao Hospital Municipal.

LURDINHA

Lurdinha foi recebida pelo presidente Vitor Fernandes e pelo vice Ozanini Mario Rosineli, o qual também é membro do Conselho Municipal de Saúde de Americana (Comusa). Sobre suas chances de ser eleita, a candidata acredita que, em função do grande número de concorrentes ao cargo (nove) e sendo o principal nome progressista, suas possibilidades são reais.

Para o setor de desenvolvimento econômico, Lurdinha diz que pretende, se eleita, fortalecer as empresas que já estão no município, principalmente as micro e pequenas. Uma das maneiras de fazer isso é desburocratizar os processos dentro da Prefeitura.

A candidata pretende, ainda, reativar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e rever o contrato de concessão da Área Azul. Sobre a área central de Americana, ela acredita que é preciso realizar um projeto de revitalização em parceria com os comerciantes.

Na área da saúde, o principal objetivo de Lurdinha é descentralizar o atendimento, criando mais unidades de atendimento 24 horas nos bairros e aumentar o quadro de médicos especialistas.

Lurdinha pretende, ainda, investir mais em cultura e propõe a diminuição da tarifa do transporte público. “Segundo nossos estudos, subsidiar 10% da tarifa de ônibus impacta apenas 0,5% do orçamento municipal, e traz muitos benefícios ao usuário e à economia local.

CANDIDATOS

O Sincomercio, cumprindo sua missão de representar a classe patronal do comércio lojista e varejista de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste, tem recebido os candidatos a prefeito, mediante agendamento, com o intuito de ouvir as propostas e debater as demandas do setor empresarial.