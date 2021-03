Vítima anota placa de assaltante e PM prende o cara em casa

Um assalto em uma hamburgueria em Santa Bárbara acabou com um indivíduo preso na noite de sábado.

Por volta das 20:30, a equipe da polícia militar recebeu informações de um roubo ocorrido em um comércio na rua Itapemirim em que o indivíduo simulando estar armado efetuou roubo de R$170 e fugiu em uma moto, porém, a vítima anotou a placa do veículo.

Em posse do endereço cadastrado, a equipe deslocou até a residência do proprietário, onde visualizou a motocicleta estacionada na via. Com apoio de outra equipe, o local foi averiguado e o autor detido.

Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido até o Plantão Policial, onde foi reconhecido pela vítima. Após ser elaborado o BOPC de roubo, indivíduo permaneceu preso à disposição da Justiça.