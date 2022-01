3 simpatias infalíveis para atrair emprego

O começo do ano é marcado por muitas metas, alguns querem mudar de carreira, conseguir um novo amor e até mesmo um bom emprego. E definitivamente 2021 foi um ano de altos e baixos. Por isso, algumas pessoas recorrem à fé para atrair o que desejam.

Para Juliana Viveiros, espiritualista da iQuilíbrio, se apegar a uma ajudinha mística pode vir a calhar. Para te auxiliar nessa, Viveiros separou algumas dicas de simpatias que podem te ajudar a encontrar o tão sonhado emprego.

Bandeja Dourada

É simples porém milenar. Comece escolhendo um local silencioso e confortável para a prática. Depois, vá ampliando o tempo de visualização conforme vai se reconhecendo na rotina.

Busque seu espaço interior e comece a criar mentalmente sua bandeja dourada, percebendo e escolhendo os detalhes como tamanho, modelo, texturas.

Crie ela, é sua, pois, a partir desse momento vai ser utilizada nas suas meditações. Com a bandeja pronta comece a abastecer ela com seus desejos, planos, objetivos e metas.

Copo com água e alho

Coloque os três dentes de alho descascados dentro do copo com água, no ambiente principal da sua casa ou atrás da porta da sala. Quando a água ficar turva, jogue-a em água corrente.

Caso o alho ainda esteja branquinho, substitua a água, mas se ele já estiver amarelado, jogue fora. Você pode repetir essa simpatia ao longo de todo o ano.

Simpatia do Sal Grosso

Escreva na folha de papel o seu nome completo e logo abaixo o tipo de emprego que você deseja arrumar. Em seguida, escreva no verso desta folha o salário que você gostaria de receber.

Agora dobre a folha sete vezes e coloque no fundo do pote de vidro. Feito isso, agora coloque as moedas, as pimentas e o sal grosso, de modo que o sal cubra todos os materiais dentro do pote.

Pronto, feche o pote com cuidado e faça uma prece pedindo ao seu anjo da guarda que abençoe a sua simpatia. Coloque o pote no congelador e deixe lá até conseguir seu emprego, depois disso jogue o conteúdo do pote em um jardim ou área com árvores.