Simpatia de ano novo: 4 receitas com alimentos que atraem sorte

Durante a virada do ano, alguns alimentos são imprescindíveis na lista dos supersticiosos! Para quem não dispensa uma boa e velha tradição de boa sorte para o réveillon, precisa incluir, no dia 31, ingredientes clássicos dessa época

Pensando nisso, Renata Guirau, nutricionista do Oba Hortifrúti, selecionou 4 receitas com alimentos que, além de trazerem sorte, prosperidade e sucesso, têm diversos benefícios para o corpo!

UVA – Acredita-se que representa boa sorte e prosperidade. As uvas ainda, por possuírem fibras, magnésio e cálcio, ajudam na sensação de saciedade, no funcionamento do intestino, no controle dos níveis de colesterol e na saúde óssea e muscular. Segundo a nutricionista, “são fontes de resveratrol, que é um antioxidante protetor do nosso sistema cardiovascular”.

LENTILHA – Significa sucesso, abundância e dinheiro! Apesar de ser lembrada apenas na virada do ano, a lentilha é essencial para o corpo, pois é fonte de proteínas, vegetais, carboidratos e minerais, possuindo baixo índice glicêmico. “Esses minerais atuam na saúde imunológica, óssea, no sistema antioxidante e na prevenção de anemias”, completa Renata.

ROMÃ – A fruta da fartura e fertilidade, sempre muito requisitada no réveillon. Ela é rica em antioxidantes, possui fibras e também uma baixa quantidade de carboidratos. A nutricionista ainda revela que a romã é pouco calórica e uma ótima opção para quem precisa controlar os níveis de açúcar no sangue.

FOLHA DE LOURO – Representa dinheiro e prosperidade! A folha de louro é um alimento rico em antioxidantes e muito saboroso para dar aquele toque final na ceia de Ano Novo. “Embora seja consumido em pequena quantidade, a folha de louro é rica em alguns antioxidantes, como vitaminas A e C, e minerais como selênio e potássio”, finaliza a especialista.

Ficou convencido a ter esses alimentos na ceia, pela superstição ou por seus benefícios?

Então, confira os preparos selecionados por Renata!

CAIPIRINHA DE UVA

Ingredientes:

1 dose de vodca

5 pedras de gelo

½ xícara de Uvas Niagara

Modo de preparo:

Coloque as uvas em uma coqueteleira e amasse com a ajuda de um macerador. Acrescente a vodca, o açúcar e o gelo, tampe a coqueteleira e chacoalhe bem para misturar todos os ingredientes. Sirva em seguida.

SALADA DE LENTILHA

Ingredientes:

1 xícara de chá de lentilha

½ xícara de chá de cenoura ralada

¼ de xícara de chá de azeitonas pretas picadas

2 col de sopa de cheiro verde

Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo:

Deixe a lentilha de molho por 6 horas antes de cozinhar. Cozinhe na panela de pressão até que os grãos fiquem macios. Misture com os demais ingredientes e leve para gelar por 1 hora antes de servir.

CREME DE ROMÃ NA TAÇA

Ingredientes:

1 romã batida com 150ml água (para fazer o suco)

1 pote de iogurte natural

½ envelope de gelatina sem sabor

2 col de sopa de pó para pudim de baunilha

Raspas de 1 limão

Modo de preparo

Misture tudo e cozinhe em fogo baixo por 2 minutos após levantar fervura. Coloque em taças e leve para gelar. Para a calda, misture 150ml de suco de romã, a outra metade da gelatina sem sabor e açúcar a gosto. Cubra o creme feito na primeira etapa da receita e leve novamente para gelar, por pelo menos 2 horas, antes de servir.

FRANGO ASSADO COM LOURO

Ingredientes:

1 kg de sobrecoxa de frango desossada

100mL de vinho branco

2 dentes de alho

100g de bacon fatiado bem fininho

2 folhas de louro para cada sobrecoxa

Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo:

Tempere as sobrecoxas com o sal, o vinho, a pimenta e o alho amassado no dia anterior à preparação. Escorra o frango e monte um “enroladinho”, colocando uma folha de louro em cada lado do frango e envolvendo com a tira de bacon. Coloque delicadamente as sobrecoxas em uma assadeira e regue com o tempero em que o frango ficou de molho. Leve para assar, com a forma coberta por papel alumínio. Após 30 minutos, retire o papel e asse até que as sobrecoxas fiquem douradas.

*Quem preferir, também pode assar as folhas de louro entre os pedaços de frango na assadeira ou em espetos.

