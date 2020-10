Simone quer ‘quebrar’ preconceitos na Câmara

Candidata a vereadora pelo PSB em Americana, Simone Moitinho se diz candidata a vereador para lutar contra pelo menos três tipos de preconceitos na Câmara. As pautas do negro, da mulher e da comunidade LGBTQIA+ estão no foco da luta de Simone. Abaixo três perguntas e respostas com Simone.

1- Porque resolveu sair candidata?

Resolvi ser candidata porque acredito que minha motivação e compreensão do ser humano como ele realmente quer e precisa ser, têm sido grandes diferenciais na minha campanha.

Ouvir, compreender e tentar fazer algo pelas minorias no sentido de ajudá-las a se verem como seres ativos e donos de suas vidas e decisões fortalece-me como ser ser humano e me impulsiona a trabalhar em prol do cidadão americanense de forma mais ativa.

2- Qual seria a demanda/pauta ligada à causa que precisa ser atacada em Americana?

Americana precisa de muitas coisas, mas acredito que através da educaçao, cultura e esporte podemos obter mudanças significativas.

3- Como enxerga os espaços para o público LGBTQIA+ na cidade?

Acredito que todos devem ser tratados com igual respeito e carisma. Portanto, é necessário desmistificar espaços segregados.

Vivemos num mundo globalizado e precisamos abrir nossa mente e coração para causas importantes. Cuidar e dar espaço ao público LGBTQIA é digno e humanitário. Assim como para qualquer público.