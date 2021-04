Simone e Simaria comandam festa do BBB esta sexta

“Sextou” na casa mais vigiada do país. Na noite de hoje (16), Simone e Simaria agitam a festa do Big Brother Brasil e estão pra lá de animadas para este show: “Estamos ansiosas demais para a noite de hoje. É uma alegria imensa poder levar a nossa música ao público e, também, aos brothers que tanto nos entretém e nos fazem companhia, ao longo desse período de pandemia” diz Simone, fã assumida do reality. A dupla, que já se apresentou em 2017 no BBB, retornam a casa com um repertório selecionado especialmente para o programa. Entre as músicas selecionadas, “Foi Pá Pum” – música que já conquistou disco de diamante – “Regime Fechado”, “Loka” e muitos outros sucessos e clássicos na música sertaneja. “Coleguinhas, estamos prontas para agitar tudo nessa casa, vamos descer até o chão e levar muita diversão para todos vocês. Se preparem, arrastem o sofá que a noite vai ser animada”, conclui Simaria.

Não perca, hoje, logo após a novela “Império”.