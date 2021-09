Simaria é presença vip no Paris Fashion Week

Hoje, dia 29 de setembro, Simaria faz a sua estreia na semana de moda, no Paris Fashion Week! A cantora, que sempre apreciou o mundo da moda, revela sua experiência e realização: “Estar presente no evento é, sem dúvida, um momento inesquecível para mim. Sempre amei a moda, por todas as coisas que envolve, como detalhes de desenho, criação e toda a sua arte! Sou muito grata a Deus pela oportunidade. Agradeço ao meu amigo Bruno Astuto pelo convite e por proporcionar tudo isso!”. O primeiro desfile será da Balmain, que vai comemorar o aniversário de 10 anos do designer Olivier Rousteing, como diretor criativo apresentando um festival de música com grandes nomes. Amanhã (30), Simaria segue para o desfile da francesa Isabel Marant, com um look escolhido pelo time da estilista. Aguardem que essa passagem da artista terá ainda mais novidade!

Desde criança, Simaria conseguia visualizar onde queria estar. Sempre se viu fazendo parte de momentos incríveis e inesquecíveis como Paris Fashion Week. “ Se eu pudesse expressar em uma só palavra tal experiência seria: Surreal”, revela. Apaixonada por moda, Simaria se diz encantada a cada vez que toca uma peça de roupa, é como se fosse uma música nova. Mulher de negócios, essa é a segunda vez da artista em uma semana de moda, já que ano passado marcou presença no Nova York Fashion Week. Ela está com tudo!