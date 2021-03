Simaria compra apartamento na Espanha

Nesta terça feira (2), Simaria usou suas redes sociais para compartilhar a realização de uma nova conquista em sua vida. A tão sonhada casa na Espanha. É isso mesmo! A cantora, que é casada com o espanhol Vicente, dividiu com os fãs o novo refúgio, na cidade onde a família do marido reside, Valencia. Ao longo do vídeo, a artista mostra a decoração de seu quarto, toda a tecnologia e fala sobre a alegria de realizar mais esse sonho. “Quem acompanha a nossa carreira, sabe que a nossa vida não foi fácil. Que morávamos em barraco de lona e nosso sonho era, por exemplo, poder ter um bom banheiro em casa. Foram muitos anos de trabalho, persistência e dedicação. Agora, olhando para toda a nossa caminhada e refletindo sobre as diversas vezes que me questionei se valia a pena tanto sacrifício, eu afirmo com todas as letras: Sim! Tem um sonho? Acredite nele! Você é capaz e vai conseguir realizá-lo” revela a cantora.

Confira aqui imagens do novo apartamento de Simaria: