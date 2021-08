Silvio Santos veste pijama no ‘Programa Silvio Santos’ de dia dos pais

Surpreender é com ele mesmo! Nesta quarta-feira, 04 de agosto, Silvio Santos gravou seu programa com um traje inusitado. Vestindo um pijama branco de botões com listras pretas, o apresentador deu seguimento à atração e explicou que a roupa tratava-se de um presente de suas filhas e de seu neto, Tiago Abravanel, que costuma mandar as novidades e lançamentos de sua marca, a ‘Tjama’, ao avô. Silvio então escolheu o modelo que mais o agradou e decidiu fazer seu programa com ele. A gravação, inclusive, irá ao ar neste domingo, 08 de agosto, Dia dos Pais.

O “Programa Silvio Santos” vai ao ar todos os domingos, a partir das 20h, no SBT.