Silvio Dourado destaca principais propostas do 1º semestre do mandato

O vereador de Americana Silvio Dourado (PL), que conquistou uma vaga no legislativo americanense após receber 1068 votos, falou ao NM do primeiro semestre do mandato. O parlamentar destacou suas propostas que estão em andamento.

O novato também colocou os números de suas ações na Câmara Municipal e conquistas junto ao poder executivo. Veja a nota completa do vereador:

Lei do Inova-Americana. O Decreto Legislativo cria um ambiente de aproximação das Instituições de Ensino das Instituições Públicas e Privadas para a solução de problemas.

Dessa legislação estão em andamento as seguintes ações:

BOTÃO DO PANICO: Criação de um aplicativo para alerta de emergências com o objetivo de coibir a violência doméstica, conhecido como “Botão do Pânico”.

PARCERIA COM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SÃO LEOPOLDO MANDIC: Estudos entre a secretaria da saúde, Fusame e Universidade para melhorar o atendimento da saúde no município de Americana em diversas áreas da saúde.

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS: Estamos desenvolvendo estudos para consolidar as leis de Americana, em parceria com Universidades locais, que consiste na integração de todas as leis pertinentes a determinada matéria, revogando-se formalmente as leis incorporadas à consolidação, sem modificação do alcance nem interrupção da força normativa dos dispositivos consolidados.

PROJETO NO CUCA: Em conjunto com Rafael de Barros (Secretário-adjunto da Unidade de Desenvolvimento Econômico) estruturação para a implantação do Projeto RETALHO para trabalhar com o reaproveitamento de retalhos de tecidos, advindos de tecelagens e confecções, para a criação de diversos itens que serão comercializados.

APLICATIVO NO CELULAR: Aprovamos uma legislação para que a concessionária do transporte público disponibilize um aplicativo para celular que informe os horários, as linhas de ônibus e a localização em tempo real dos veículos consultados pelos usuários!

FÓRUM PERMANENTE DA SAÚDE. Trata-se de um Fórum que cria um espaço de diálogo voltado à saúde municipal, com o intuito de promover a troca de experiências entre gestores, organizações da sociedade civil, trabalhadores da rede de saúde e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). O Fórum da Saúde nos trará uma visão mais clara acerca das “dores” da saúde e nos possibilitará encontrarmos melhores resoluções dos problemas existentes de forma conjunta.

REABERTURA DO POÇO ARTESIANO DO BAIRRO JAGUARI. Resultado de um de nossos primeiros requerimentos protocolados (Requerimento nº 03/2021).

De forma geral:

Projetos de Lei – 1. (Aplicativo para celular para localização dos ônibus)

Projetos de Decretos Legislativos – 2.

Moções – 7.

Indicações – 260.

Requerimentos – 23.

Pareceres da Comissão de Educação, Saúde e Promoção Social – 34.

Tudo isso acrescido de visitas aos cidadãos, reuniões com Secretários, reuniões com o Prefeito, atendimentos pelo telefone, atendimentos pelo Whatsapp (19)98273-1775, etc.