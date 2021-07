Show do Milhão está de volta

O SBT traz de volta o Show do Milhão, um dos grandes sucessos da TV brasileira, junto com o PicPay, maior plataforma de pagamentos do Brasil. Após 12 anos da última edição, a parceria é um marco para o PicPay, pois é a primeira vez que a empresa de tecnologia dará nome a um programa de TV tão icônico. A estreia do Show do Milhão PicPay está prevista para 3 de setembro e, para participar, é preciso ser usuário do aplicativo.

“O Show do Milhão tem tudo a ver com o PicPay porque fala sobre dinheiro, conquistar objetivos e reconhecer o brasileiro que batalha todos os dias. No programa, vamos ter a chance de mostrar tudo que o PicPay oferece para facilitar a vida dessas pessoas. Já é fácil pagar tudo com o PicPay e, agora, nossos usuários terão a chance de ficar milionários“, conta Gui Telles, diretor de Marketing e Estratégia do PicPay.

Com o amplo alcance e capacidade de atingir um público diverso e de todo o país, Telles também acredita que o SBT contribui ainda mais para a missão do PicPay de democratizar o acesso a pagamentos e serviços financeiros.

Totalmente reformulado e mais tecnológico, o programa também é um marco para o SBT pois terá a estreia de Celso Portiolli em um programa comandado por mais de 10 anos por Silvio Santos. A atração ainda vai corroborar os esforços da emissora em transformar seus modelos comerciais e deixá-los cada vez mais integrados a outros meios de entretenimento, como a internet.

“O Show do Milhão é um sucesso consagrado, que marcou décadas. Abraçamos esse projeto que conversa linearmente por si só: de um lado temos a força de toda a estrutura multiplataforma do SBT, com um amplo alcance de seu público-alvo nas diferentes Regiões do País e do outro, a influência do maior aplicativo de pagamentos do Brasil – que pela primeira vez utilizará o naming rights em uma emissora. É uma grande oportunidade de trabalharmos uma estratégia que envolve todo o universo da atração e da marca em um só lugar”, ressalta Fred Müller, Diretor de Negócios e Marketing do SBT.

Para ter a chance de participar do Show do Milhão, as pessoas precisam baixar o PicPay. A partir do dia 5 de agosto, qualquer pagamento realizado no app acima de R$ 50, exceto transferências para o mesmo CPF e empréstimos entre pessoas, vai gerar um número da sorte. Ou seja, fazer Pix, pagar conta, recarregar créditos na PicPay Store, transferir para um amigo, e fazer pagamentos em maquininhas com PicPay via QR Code vão dar a chance de participar do Show do Milhão PicPay.

Os sorteios são quinzenais pela Caixa Econômica Federal. Serão 48 participantes por sorteio – 12 para cada episódio semanal. Quem for sorteado ganhará R$ 1 mil, fará uma entrevista para participar do programa e todas as despesas pagas para ir a São Paulo nas gravações.

SOBRE O PICPAY

Fundado em Vitória (ES) em 2012, o PicPay é uma empresa de tecnologia que nasceu para tornar a vida mais fácil ao reinventar a forma como as pessoas lidam com dinheiro, fazem compras e se comunicam. Em 2015, a empresa foi investida pelo grupo J&F, um dos maiores conglomerados empresariais do Brasil. Atualmente, como o super app brasileiro com maior número de usuários — mais de 55 milhões —, o PicPay busca oferecer produtos e serviços para todos os momentos do dia a dia dos clientes, combinando os benefícios de cinco frentes em uma única plataforma: social, carteira digital, marketplace financeiro, PicPay Store e anúncios. A integração entre serviços financeiros e a possibilidade de interações dentro do aplicativo cria um efeito de rede, impulsionando todas as verticais do negócio.

SOBRE O SBT

Em 19 de agosto de 1981, foi inaugurado o Sistema Brasileiro de Televisão. Considerado o canal da família brasileira, o SBT cobre 198 milhões de telespectadores e 69 milhões de lares. Atualmente conta com 110 emissoras em todo país com 24 horas de programação diversificada com participação em de 11% na Grande São Paulo e 10% no Brasil. O complexo do SBT tem uma área total de 230.000m² com 74.000m² de área construída. Conta com oito estúdios, somando uma área de mais de 4.400 m² e uma cidade cenográfica de 6.500 m². O SBT é referência em produções infantis e programas de auditório proporcionando o bem-estar da família.