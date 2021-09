Daniel se apresenta em Sumaré

O dia 19 de novembro será uma data histórica para a cidade de Sumaré, situada no interior do Estado de São Paulo. Depois de quase dois anos sem shows, em razão da pandemia do coronavírus que assolou o mercado artístico, o San Ville Hall será o ponto de encontro dos amantes da música sertaneja. Romantismo e alto astral irão compor o repertório de músicas durante a apresentação do cantor Daniel em uma noite para lá de especial.

O evento irá ocorrer respeitando todos os protocolos de higiene e segurança determinados pelos órgãos de saúde local. Para garantir o seu ingresso, acesse o site https://www.guicheweb.com.br/ingressos/13611. Mais informações, através do telefone (19) 9 8742 8848 / (19) 3873 9558.

DANIEL

Daniel participou de diversos festivais regionais de música sertaneja, onde conheceu melhor o amigo João Paulo, com quem formou dupla em 1980 – nascendo então a dupla João Paulo & Daniel. A morte de João Paulo em 1997 rompeu a trajetória dos amigos que começavam a trilhar o caminho do sucesso. Com o apoio dos familiares, amigos e fãs, Daniel decidiu seguir o sonho sozinho e continuar fazendo o que mais lhe completa, que é cantar.

Daniel canta, dança, toca e interpreta. Seu inegável talento é reconhecido nacionalmente, tendo sido premiado quatro vezes como melhor cantor do Brasil pela Rede Globo, no programa do Faustão, além de ter recebido o prêmio SBT Internet em três oportunidades também nesta categoria, além de outras diversas indicações. O mais recente prêmio na história de Daniel é o Grammy Latino, conferido em 2017 pelo álbum “Daniel”, assim como em 2009 pelo álbum “As músicas do filme O Menino da Porteira”.

SAN VILLE HALL

O San Ville Hall foi projetado para ser o primeiro e mais completo centro de eventos de Sumaré e região. O complexo de quatro mil metros quadrados tem a capacidade para realização de todo tipo de evento social, como casamentos, festas de aniversário, formaturas e shows, assim como eventos corporativos, cursos, exposições, convenções, workshops, entre outros.

O San Ville Hall conta dois salões para eventos, com hall de entrada decorado, duas salas VIP’s, duas cozinhas industriais, elevador privativo, sala de apoio, ambientes climatizados, estacionamento subsolo, estacionamento próprio externo, tudo para garantir um espaço sofisticado e atual para a realização do seu sonho.

Em seus dois salões, Artesia e Ventura, projetados de forma versátil, podendo ser convertido em vários ambientes. Para qualquer ocasião o San Ville Hall é a escolha perfeita para a realização do mais simples ao mais sofisticado evento.

SERVIÇO

Evento: Show Daniel

Data: 19 de novembro

Horário: 22h

Local: San Ville Hall – Rua Ângelo Ongaro, 1.483 – Jardim Residencial Ravagnani – Sumaré/SP.