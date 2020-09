Shoppings realizam Semana do Brasil com 60% de desconto

O Tivoli Shopping, em Santa Bárbara e o ParkCity, em Sumaré, anunciaram que vão realizar a Semana do Brasil, dias em que os consumidores poderão encontrar produtos com até 60% de desconto.

Várias lojas dos dois shoppings devem participar da campanha, que será iniciada nesta quinta-feira, dia 3, e segue até o dia 13 de setembro.

As lojas, quiosques e praça de alimentação do Tivoli Shopping funcionam de segunda-feira a sábado das 13h às 21h. Já aos domingos o horário das lojas é das 14h às 20h, enquanto a praça de alimentação funciona das 13h às 21h.

O Tivoli Shopping reforça a adoção das medidas de seguranças propostas pelo governo do Estado e pela Vigilância Sanitária de Santa Barbara d’Oeste no que se refere ao uso de máscara e álcool em gel, aferição da temperatura e distanciamento seguro entre as pessoas.

O Shopping ParkCity Sumaré está aberto todos os dias, das 12h30 às 20h30, com a praça de alimentação aberta para consumo no local e o funcionamento dos serviços de beleza, estética e academia, que funciona de segunda a sexta das 6h às 9h e das 17h às 22h, sábado das 10h às 18h e domingo das 10h às 16h.