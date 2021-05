Shoppings fazem promoções para atrair clientes no Dia das Mães

PARK CITY SUMARÉ

Pensando na maior comodidade e segurança de seus clientes para compras dos presentes para o Dia das Mães, o Shopping está com atendimento em horário estendido das 9h às 20h até o próximo sábado, dia 8 de maio.

Amor Premiado

Além do horário estendido, o Shopping ParkCity Sumaré promove a campanha “Amor Premiado”, que sorteia 10 (dez) vales-compras no valor de R$ 1.000,00 (Hum mil reais) cada.

A Promoção, que teve início no dia 26 de abril e vai até o dia 13 de junho, contemplará também a comemoração do Dia dos Namorados, incentivando a celebração do amor e oferecendo aos clientes a oportunidade de ganhar um dos prêmios. Para participar dos sorteios, os clientes ganham um cupom a cada R$ 150,00 em compras nas lojas, quiosques e no Savegnago Supermercados.

As notas fiscais são cumulativas, podendo somar o valor das compras realizadas durante todo o período da campanha, até que se atinja o valor de R$ 150,00 para a troca.

E para ficar ainda melhor, de segunda a quinta-feira, os cupons são em dobro. Ou seja, a cada R$ 150,00 em compras, o cliente ganhará dois cupons para participar dos sorteios, que serão realizados no dia 14 de junho, na Praça de Alimentação do Shopping.

Gratuidade no estacionamento

E as vantagens não acabam: os clientes que optarem por visitar o Shopping ParkCity Sumaré nas primeiras horas após a abertura terão isenção na tarifa do estacionamento. O benefício vale para quem estiver no local das 9h às 14h, de segunda a sexta-feira.

TIVOLI SHOPPING

O Dia das Mães está chegando e você já pensou no presente para a sua mãe? No Tivoli Shopping é possível encontrar opções para agradar a todos os estilos.

O empreendimento conta com um mix bastante variado de lojas e opções não faltam para os filhos que quiserem ‘fazer bonito’ com a mãezona. São joias, calçados, roupas, acessórios, perfumaria, cosméticos, itens de tecnologia, eletroeletrônicos, chocolates e muito mais.

Como acertar na escolha do presente não é tarefa fácil, o Tivoli Shopping preparou uma campanha especial, com dicas para ajudar os filhos a encontrarem o presente que vai emocionar e encantar a mamãe, de acordo com o estilo dela.

A produção de moda foi desenvolvida por Maria Alice Ximenes, Evandro Modulo e Bruna La Serra, do Estúdio Bureau Moda&Mercado, em parceria com o portal de comunicação de moda BenWoman. A modelo da campanha foi a empresária Aline Fersolatto, criadora da BenWoman, que posou para as fotos acompanhada de sua filha, Marina.

“Essa campanha do Dia das Mães foi feita com a proposta de trabalharmos sete looks, lembrando aquilo que são chamados de eixos universais, que compõem a construção do estilo. Nossa ideia foi trazer esses sete estilos universais que existem na moda, materializados em sete propostas diferentes de looks, englobando todas as diferentes mães que existem por aí”, explicou Maria Alice Ximenes, do Estúdio Bureau Moda&Mercado.

Os looks foram criados com peças e produtos encontrados em diversas lojas do shopping. As fotos desse trabalho serão postadas nas redes sociais do Tivoli a partir desta quinta-feira (06), para inspirar os filhos.

O shopping também criou um lounge, na área da Expansão, com outras sugestões bacanas de presentes para as mamães. Certamente essas dicas serão de grande valia para quem ainda está na dúvida do que escolher para dar de presente àquela que se dedica com tanto amor e carinho à família.

Além disso, o Tivoli está divulgando diariamente em suas redes sociais, nesta semana, ofertas especiais que os lojistas do empreendimento prepararam para a data. No Instagram, o consumidor pode conferir todas as ofertas postadas através do destaque ‘Dia das Mães’, salvo no perfil do shopping.

Exposição

Para completar o mix de ações que o Tivoli Shopping preparou para celebrar o Dia das Mães em grande estilo, a partir de sábado (08), acontecerá uma exposição de fotos, com imagens de mães, todas clientes do empreendimento, e seus filhos. A ação, que visa homenagear as mães reais que vivem em Santa Bárbara d’Oeste e região, será realizada pelo shopping em parceria com a empresa Leal Fotos.

“O Dia das Mães merece ser celebrado de forma muito especial, pois é uma data importante, que reflete a magnitude da relação que existe entre mães e filhos e exalta o sentimento mais inspirador que envolve a maternidade: o amor”, comenta o gerente geral do empreendimento, Gustavo Salvagnini.

Promoção

Ainda para celebrar o Dia das Mães, e já engatar com outra importante data, o Dia dos Namorados, o Tivoli lançou a promoção “Meus Dois Amores”.

A ação, que segue até o dia 13 de junho, irá premiar clientes com vales-compras semanais no valor de R$2.000 e um último vale no valor de R$ 10.000. A cada R$ 100 gastos em lojas e quiosques cadastrados do shopping, o consumidor tem direito a um ‘número da sorte’ para concorrer aos sorteios, que serão realizados pela Lotomania, sempre às terças-feiras.

Para participar da promoção e receber seu número da sorte, o cliente deve cadastrar suas notas fiscais através do WhatsApp (11) 94232-7782, ou utilizando o aplicativo Prizor Web, que pode ser baixado gratuitamente na Apple Store e Play Store.

O regulamento completo da promoção está disponível no site do shopping: www.tivolishopping.com.br.