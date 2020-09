Shopping Piracicaba divulga horário no feriado

O Shopping Piracicaba manterá o funcionamento das 12 às 20 horas no feriado da Independência do Brasil, na próxima segunda-feira, dia 7 de setembro. Com uso obrigatório de máscaras e cumprindo os protocolos preventivos dos órgãos públicos, os clientes poderão conferir as opções de compras, gastronomia e serviços.

SEGMENTO HORÁRIO Lojas 12 às 20 horas Alimentação 11 às 15 horas 18 às 22 horas 15 às 18 horas – drive-thru e retirada

Para os clientes que preferirem permanecer em casa, o site oficial do Shopping Piracicaba reúne um menu para compras on-line: www.shoppingpiracicaba/compra-online. Na plataforma, é possível pesquisar o item desejado, estabelecer contato direto com a loja e definir a modalidade de entrega (delivery ou drive-thru).

Desde o dia 24 de agosto, o funcionamento de lojas e serviços está sendo das 12 às 20 horas, de segunda a sábado, atendendo ao limite permitido de capacidade de 40%. Os acessos estão ocorrendo pela Avenida Limeira, avenida Armando Dedini (Ibis) e rua Cesário Simioni (loja Marisa).