Moda. Shopping faz tarde de autógrafos com escritora

A professora, historiadora e consultora de Moda, Maria Alice Ximenes, autora do livro “Moda e Arte na Reinvenção do Corpo Feminino do Século XIX” participará de duas tardes de autógrafos no Tivoli Shopping. A autora receberá o público neste (31/07) e no próximo sábado (07/08), a partir das 15h. O livro, lançado pela Editora Estação das Letras, já está em sua terceira edição e retrata a pesquisa pioneira de moda feita por Maria Alice sobre as vestimentas das mulheres do Século XIX. Foi esse livro que deu base para a criação da exposição “O Design do Corpo Feminino no Século XIX”, que faz temporada no empreendimento.

Alguns exemplares da obra estarão à venda no local. Mas quem tiver interesse em adquirir o livro também pode efetuar a compra no site da editora (www.estacaoletras.com.br). Com o código de desconto #ModaArte, o livro sai por R$ 30.

Exposição

A exposição “O Design do Corpo Feminino no Século XIX”, lançada no último dia (15), pelo Tivoli Shopping em parceria com Maria Alice e o Bureau Moda & Mercado, tem apoio cultural da Fatec Sumaré e curadoria de Bruna La Serra.

Montada na área da Expansão, em frente à loja Polishop, a mostra pode ser visitada gratuitamente até o dia 10 de agosto, de acordo com o horário de funcionamento do shopping.