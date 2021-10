Shopping de Sumaré realiza 1ª feirinha de adoção de cães e gatos

A busca por um lar amoroso para os cães e gatos abandonados de Sumaré ganha mais um aliado. Nesse próximo sábado, dia 09 de outubro, das 10h às 13h, o Shopping ParkCity Sumaré realiza a primeira edição da Feira de Adoção de Cães e Gatos na Alameda interna do Shopping, com o objetivo de conseguir um lar para os animais que foram resgatados pela ONG Viralatinhas e estão nas casas de voluntários, além de estimular a conscientização para o não abandono e contra os maus-tratos aos animais.

Diversos cães e gatos, filhotes e adultos, estarão disponíveis para adoção responsável. Quem desejar participar do processo de adoção deve preencher um “Termo de Responsabilidade” para ciência do compromisso e implicações legais em caso de abandono ou maus tratos. Esses cuidados ao entregar um animal para adoção são importantes para que haja seriedade e um comprometimento real do processo, evitando que os animais sejam devolvidos ou abandonados novamente.

Feira de Adoção de Cães e Gatos no Shopping ParkCity Sumaré

Data: dia 09 de outubro

Horário: das 10h às 13h

Local: Alameda do Shopping

Parceria: ONG Viralatinhas