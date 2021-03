Shopping de Sumaré ganha nova loja de roupas

O Shopping ParkCity Sumaré não para de apresentar novidades e ampliar seu mix de opções para os clientes. E acaba de inaugurar uma loja da marca Respect, especializada em moda streetwear, com uma variedade de peças que são o maior sucesso entre os jovens e conquista cada vez mais espaço entre todas as faixas etárias. A loja foi inaugurada no início do mês de fevereiro e é a primeira da marca em Sumaré.

Fundada em 2014, a Respect possui confecção própria e cria roupas com estilo e qualidade, garantindo custo baixo para que seu público esteja sempre com peças irreverentes e estilosas. A marca, que vem crescendo a cada ano, já conta com lojas em toda região de Campinas e no estado do Paraná e busca quebrar barreiras proporcionando o direito a todos de vestir uma mensagem única ao mundo.

Para conquistar seus clientes, a Respect confecciona seus produtos com rigoroso padrão de qualidade, aliado a constantes estudos de design de moda que visam oferecer uma moda atual e despojada. Assim quer ser mais que uma moda e transformar o segmento em uma mensagem.

A proprietária da loja no Shopping ParkCity Sumaré, Jéssica Caroline de Oliveira, diz que as condições para a abertura da unidade no empreendimento foram todas favoráveis. “E as expectativas são ainda mais favoráveis, pois vamos atingir toda a região de Sumaré e Hortolândia. É um potencial muito grande”, comenta.

A moda streetwear representa a essência e a cultura de cada comunidade ou tribo ao redor do mundo, por meio de roupas e acessórios. É um estilo que se adapta e traduz o comportamento em determinada região e o Brasil, com sua cena cultural própria, tem um estilo de moda streetwear bem definido, mas mantém a influência do Hip Hop e o Skate em sua proposta.

Shopping ParkCity Sumaré

O Shopping ParkCity Sumaré é o primeiro e único centro de compras da cidade e está localizado no melhor lugar de Sumaré, na Avenida Rebouças. Inaugurado em novembro de 2019 com todas as facilidades de acesso, o Shopping conta com um mix de lojas âncoras, mega-lojas e lojas satélites com uma ampla variedade de grifes feminina, masculina, jovem e infantil, além de acessórios, calçados, joias, presentes, e uma oferta completa de serviços. O ParkCity Sumaré conta com uma unidade do Supermercado Savegnago, além de opções de lazer, cultura e gastronomia. Também possui cinco salas de cinema da Rede Cineflix com capacidade total para 500 pessoas e a Academia Inova, rede que está entre as melhores operações desta atividade.

Endereço: Avenida Rebouças, 3400, Jardim Paulista, Sumaré – SP

Telefone: (19) 3450-2100

Horário de funcionamento: Lojas: de segunda-feira a sábado: das 10h às 22h / domingos e feriados: das 14h às 20h. Praça de Alimentação: de segunda a sexta-feira: das 10h às 22h / sábados, domingos e feriados: das 11h às 22h.