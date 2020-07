Shopping de Sumaré aposta em sistema drive thru

Em função da determinação do Governo do Estado, que proibiu no dia 03/07 o atendimento do comércio no Distrito Regional de saúde de Campinas, o Shopping ParkCity Sumaré intensificou os seus canais de vendas por drive thru no estacionamento do shopping, lançando assim “Drive Thru Fast Food”, onde sua praça de alimentação ficará a disposição dos seus clientes com as operações: Griletto, Lug’s, Mega Burguer, Parmeggio, Subway, Sucão, Rei do Mate, Sabor Mineiro, Refúgio dos Navegantes, Mahallo Ice e Cacau Show.

Além disso, as lojas Renner, Kalunga, Riachuelo, Vitrine da Moda, Andrelu, Ophicina, Clube Melissa, Pura prata, Bety Araujo, World Tennis e Radical Vest também utilizam o sistema, seja para a entrega de produtos de compras realizadas através da VITRINE VIRTUAL presente no site do Shopping ou para compras feitas diretamente no stand da loja localizado no estacionamento interno do shopping.

Sendo assim, os clientes possuem 3 possibilidades para realizarem as suas compras nas lojas do Shopping ParkCity Sumaré, sendo elas:

• Pode ir até o local, escolher a opção de loja/produto que melhor lhe agrade, realizar a compra e aguardar a entrega do produto. Tudo sem a necessidade de descer do veículo.

• Realizar a compra virtualmente, através da Vitrine Virtual presente no site do shopping ou pelo Whatsapp de cada loja e ir até o empreendimento realizar a retirada do produto/serviço.

• Comprar virtualmente através da Vitrine Virtual, Whatsapp ou aplicativos de entrega, solicitando o opção Delivery, para que o produto/serviço seja entregue na casa do cliente.

A lista completa de lojas participantes, bem como o contato de Whatsapp de cada loja pode ser acessada através do site do shopping.

Os sistemas de Drive Thru e Delivery funcionam todos os dias da semana, das 12h às 20h.