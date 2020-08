Sextou falhou pro tráfico no Pq da Liberdade

Um homem foi preso por tráfico de drogas na rua na noite desta sexta-feira no parque da Liberdade em Americana. A ação da Polícia Militar foi por volta das 21h na rua Serra das Palmeiras e terminou com a prisão de L.G.V.

Durante patrulhamento na rua Serra das Palmeiras em local conhecido como ponto de venda de drogas, a equipe viu um homem entregando e recebendo algo para o condutor de um Ford/Fusion cor preta. Ao notarem a presença da viatura, o carro saiu em alta velocidade e L.G.V. jogou no chão um saco plástico e fugiu sendo acompanhado pela

equipe.

No percurso arremessou outro saco plástico sobre o telhado de uma residência sendo abordado na sequência. Em busca pessoal foi localizado em seu bolso R$ 80, ao retornar no local para verificar o que ele havia jogado no chão, foi localizado um saco plástico contendo em seu interior 5 porções de pó branco aparentando ser cocaína e no telhado mais 5 porções da mesma droga.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao indivíduo, conduzido até à

central de polícia judiciária, onde após os trâmites judiciários permaneceu preso pelo Crime de

Tráfico de Drogas Artigo 33 da Lei 11343/06.