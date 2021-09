“Seu Exame” avança com 669 exames no feriado

O Programa “Seu Exame” avança em diversas frentes em Santa Bárbara d’Oeste. Mesmo durante o final de semana e feriado prolongado, a iniciativa prosseguiu com a realização 669 exames e procedimentos. Entre domingo (5) e terça-feira (7), uma unidade móvel de Saúde, instalada no estacionamento do Centro de Exames e Diagnósticos, foi responsável pela realização de 579 exames de ultrassom, previamente agendados.

Durante o fim de semana também houve a realização de 90 exames no Centro de Exames e Diagnósticos, entre endoscopias, colonoscopias e eletroneuromiografias. O agendamento prévio de todos os pacientes foi realizado por meio de contato telefônico, pela Central Municipal de Regulação, atendendo aos critérios de urgência, por meio de classificação de risco e tempo de espera desde a solicitação do exame.

Dos 860 exames previamente agendados durante o final de semana, ponto facultativo e feriado, 191 pacientes (22,3%) não compareceram. As faltas sem justificativas ou aviso prévio prejudicam outros pacientes que também aguardam por agendamento e poderiam ser atendidos.

Nas últimas semanas a Prefeitura vem ampliando gradativamente a oferta de exames, por meio do Programa “Seu Exame”. Ao todo são quatro clínicas credenciadas para realização dos exames, em espaços próprios ou cedidos pela Prefeitura.

A Prefeitura orienta os pacientes a manterem os seus dados cadastrais atualizados junto aos serviços de Saúde, informando quaisquer alterações, principalmente aquelas relacionadas aos contatos telefônicos. É por meio desse canal que os munícipes são informados sobre os agendamentos para os seus exames e procedimentos.