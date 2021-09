Setembro amarelo: conscientização e prevenção ao suicídio

Setembro Amarelo é o mês dedicado à prevenção do suicídio. A campanha que começou em 2015 pretende conscientizar as pessoas sobre o suicídio. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o suicídio continua sendo um dos grandes responsáveis pelas causas de morte em todo o mundo. Por meio do relatório ‘Suicide Worldwide in 2019’, todos os anos o suicídio mata mais do que HIV, malária, câncer de mama, guerras ou homicídios. Só em 2019, mais de 700 mil pessoas em todo mundo tiraram a própria vida: uma em cada 100 mortes.



Com o isolamento social trazido pela pandemia, a saúde mental da população ficou ainda mais fragilizada. E por isso, é essencial trazer à tona essa discussão, para que as pessoas em sofrimento procurem ajuda e, a importância desta campanha é ajudar a população a identificar os sinais de depressão e ansiedade, assim como outros transtornos mentais.



Segundo uma pesquisa do Ministério da Saúde, feita no último ano com entrevistados entre 18 e 92 anos, 86,5% relataram sinais de ansiedade, 45,5% perceberam a presença de estresse pós-traumático de forma moderada e 16% declararam ter depressão.



Por isso, uma ajuda especializada, principalmente neste momento, é fundamental. Muitas vezes as pessoas precisam de auxílio, porém os custos profissionais acabam desmotivando essa busca, mas há soluções que podem ser uma boa alternativa. A plataforma de saúde VidaClass oferece consultas com psicólogos e terapeutas democratizando o atendimento.



Vitor Moura, CEO da VidaClass, diz que preços acessíveis e telemedicina podem ajudar na recuperação das pessoas, “os serviços oferecidos podem ser enquadrados como exemplo de tecnologia voltada ao bem-estar das pessoas, já que une pacientes e médicos por geolocalização e pretende ser um suporte para os quase 170 milhões de brasileiros que não possuem plano de saúde e precisam de algum tipo de atendimento médico”.



A telemedicina é um exemplo de como a digitalização da saúde pode ajudar as pessoas que sofrem com qualquer tipo de transtorno mental e pode salvar vidas. A VidaClass também oferece consultas presenciais, exames e serviços que garantem internação hospitalar, vida e assistência, além de produtos que disponibilizam descontos e entrega em domicílio de medicamentos por meio da farmácia digital VC Delivery, com preços justos para ajudar as pessoas nos cuidados necessários à saúde.



Além disso, a plataforma disponibiliza aos beneficiários a realização e coleta de exames de baixa complexidade em domicílio àqueles que possuem dificuldades de locomoção, ou têm uma rotina agitada e não encontram tempo para se deslocar até a clínica.



