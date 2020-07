Sete apps pra viajar sem sair do sofá

Felizmente, a tecnologia está aí para facilitar não só a rotina das pessoas, mas tornar o turismo possível de alguma forma. O aplicativo de idiomas Babbel, que é considerada uma das empresas de educação mais inovadoras da Europa, compilou alguns dos recursos digitais surpreendentes para viajar sem sair do sofá.

Google Earth

Encabeçando a lista, não poderia faltar um clássico como o Google Earth. As câmeras do Google chegaram até os lugares mais remotos do planeta. Recentemente, a ferramenta deu um passo além e inaugurou 32 rotas novas para uma experiência imersiva em localidades acessíveis apenas a pé. A ideia é fazer com que o usuário sinta-se como um mochileiro enquanto descobre os cantos mais recônditos do Grand Canyon, por exemplo.

Cerca de 3 mil panoramas de mais de 300 lugares espalhados pela Terra, incluindo o Polo Norte, a Antártida, as erupções vulcânicas e até panoramas da estratosfera.

Um lugar belíssimo na costa irlandesa. Na visita virtual às falésias de Moher, é possível sentir a vertigem de uma queda precipitada de 214 metros no oceano Atlântico.

É provável que viajar para o espaço não esteja nos planos da maioria das pessoas nos próximos meses. Mas com o ISS On Live, é possível acessar diretamente a Estação Espacial Internacional (International Space Station) da NASA. Graças a essa conexão, pode-se contemplar a Terra como um astronauta – das mesmas naves de onde eles cumprem suas missões. As imagens, que parecem saídas de filmes de ficção científica, agora estão ao alcance de todos ao redor mundo.

Quem não desejou estar no sossego de uma praia deserta durante a quarentena que atire a primeira pedra. O Sea Sounds traz sons marinhos, como o barulho das ondas em diferentes estados da maré, o canto das gaivotas e o ruído da água se chocando contra barcos em um porto. Além disso, todos os sons podem ser usados como despertador. Com um pouco de imaginação, é possível viajar momentaneamente para a praia dos sonhos.

Quem ama animais não pode perder uma visita ao um dos parques naturais mais lindos da Espanha, que fica em Cantábria. O Cabárceno conta com mais de cem espécies animais de cinco continentes que vivem em regime semiaberto. Lá, os animais habitam uma área extensa onde podem coexistir com outras espécies.

Journi é uma ferramenta on-line de revelação de fotos com a qual é possível criar álbuns divertidos. Já que viajar não é recomendado este é o momento perfeito para relembrar as últimas férias. Escolha entre álbuns de fotos, calendários fotográficos personalizados e fotos Polaroid.

Bariloche

Bariloche anunciou o lançamento da página com a ideia “A gente volta a se ver em breve”, focado em conteúdo experiencial e feito para que todas as pessoas possam ver, sentir e visitar Bariloche do conforto de suas casas. O site reúne também receitas com chocolate e muitas informações sobre um dos roteiros turísticos que mais agrada os brasileiros durante o inverno.

Terapia Turca

A Turquia convida os brasileiros a relaxarem com suas paisagens azuis – cor que traz relaxamento, serenidade e calma. São belas imagens do céu e do mar que exibem uma surpreendente coleção de tonalidades dos mares Mediterrâneo, Egeu, Negro e Mármara. Um vídeo de 30 minutos reúne as praias de Patara e Kaputas, a imensidão dos mares de Fethiye, de Mugla, os recifes marinhos de Kas, o céu estrelado de Ariassos, as piscinas termais naturais, que refletem o azul do céuem Pamukkale e as águas geladas do canal de Bósforo em Istambul.

Arte e Cultura

Com o Google Arts & Culture, a entrada é franca nas principais exposições ao redor do mundo, além de poder conferir pontos turísticos e monumentos históricos sem sair de casa. Uma boa opção também é poder atravessar o oceano em um clique e aproveitar o Museo Nacional de Antropologia de Madri. Aqui no Brasil, prepare-se para matar as saudades do MASP – Museu de Arte de São Paulo e conferir grandes momentos do esporte no Museu do Futebol.

Viagem Linguística

Outro jeito de viajar sem sair do lugar é estudando um outro idioma. Além das questões linguísticas, o aplicativo de idiomas Babbel traz áudios e podcasts com falantes nativos, além de ter lições específicas sobre diferentes cidades do mundo. Esta é uma excelente forma de já ir se preparando para a próxima viagem, quando a crise sanitária atual passar. O app pode ser testado gratuitamente durante sete dias.