Sessão. Rafa Macris elogia governo/pessoa Omar

O vereador e pré-candidato a vereador de Americana, Rafael Macris (PSDB), usou o tempo de liderança do partido durante a sessão da Câmara desta quinta-feira para elogiar o trabalho realizado pelo atual prefeito, Omar Najar (MDB).

Rafa discursava sobre o trabalho que deverá ser realizado no pós-pandemia e aproveitou o gancho pra rasgar elogios ao chefe do executivo. A fala de Rafael chamou a atenção por ter mudado a linha que vinha sendo seguida – o que indica que o grupo também espera o apoio do chefe do executivo nas eleições.

“Eu queria aproveitar esse momento pra parabenizar o prefeito Omar Najar pelo trabalho que ele fez nos últimos quatro anos com relação à austeridade em sua gestão. Como eu falei há alguns dias atrás, o prefeito Omar Najar encontrou essa cidade em frangalhos, encontrou essa cidade com mais de 7 mil funcionários públicos, máquina inchada, uma série de problemas e chegou até o dia de hoje trabalhando com muita austeridade e conseguindo reduzir demais os custos da máquina pública. Isso é muito importante para o que a gente vai enfrentar daqui pra frente. É fundamental o trabalho que foi feito pelo prefeito. Gostaria de tirar o chapéu e parabenizar por tudo aqui que está sendo feito”, disse Rafa.