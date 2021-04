Sessão de Sumaré tem três projetos em pauta

Os vereadores de Sumaré se reúnem, de maneira virtual, nesta terça-feira, dia 6, para votar três Projetos de Lei. A 10ª sessão do ano, que também conta com a discussão e votação de moções e requerimentos, inicia às 15h e será transmitida em tempo real no canal da Câmara no YouTube.

Está na Ordem do Dia o PL nº 43/2021, de autoria do presidente da Casa, vereador Willian Souza (PT). A proposta dispõe sobre a venda de bebidas alcoólicas de origem artesanal nas feiras livres do município.

Também deverá ser debatido o PL nº 71/2021, apresentado pelo vereador André da Farmácia (PSC). O projeto prevê a divulgação dos dados dos conselhos municipais na página oficial da Prefeitura e da Câmara Municipal na internet.

Para finalizar a pauta, os parlamentares votam o PL nº 80/2021, que revoga a Lei Municipal nº 5.628, de 12 de maio de 2014, de autoria do vereador Hélio Silva (Cidadania). A propositura rescinde a obrigatoriedade de publicação no site e no semanário da Prefeitura sobre a qualidade da água que abastece o município.