Sessão de Santa Bárbara com pauta ‘morna’ esta terça

A sessão de Santa Bárbara segue com pautas mornas e sem projetos e discussões relevantes. Nesta terça, os vereadores discutem e votam um veto a um projeto do vereador Isac Sorrillo (Republicanos) de denominação de rua. É o único ‘projeto’ na pauta.

Além do veto, serão apreciadas duas moções de autoria do vereador Valdenor de Jesus Gonçalves Fonseca, o Jesus (Avante), as moções 424 e 425/2020, por meio das quais o parlamentar apela ao Executivo pela realização de serviços de cascalho e nivelamento em ruas de terra do bairro de chácaras Cruzeiro do Sul.

As sessões ordinárias no Legislativo barbarense estão sendo realizadas de maneira remota em virtude das recomendações de prevenção à propagação do novo coronavírus. O contato com a Casa de Leis pode ser feito via site oficial, através do link “Fale Conosco”. O atendimento presencial ao público também está sendo realizado, mas apenas com horário agendado pelo telefone 3459-8900.