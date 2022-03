Sessão da Câmara de Santa Bárbara esta quarta; veja pauta

A Ordem do Dia da 7ª Reunião Ordinária, a ser realizada na quarta-feira (02 de março), a partir das 14h, no Plenário Dr. Tancredo Neves, traz na pauta de votação o Projeto de Lei Complementar nº 15/2021, de autoria do prefeito Rafael Piovezan (PV), que disciplina a ocupação da área conhecida como “antiga Usina Santa Bárbara” e autoriza o Poder Executivo Municipal a viabilizar o uso, a ocupação e a exploração de seus espaços, dando outras providências.

Ainda nesta reunião, devem ser votadas seis moções. Na Moção nº 52/2022, o vereador Reinaldo Casimiro (Podemos) apela à Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), vinculada à Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, para que seja construída uma cobertura na quadra poliesportiva da Escola Estadual Maria Judita Savioli de Oliveira, situada no Parque Frezzarin. Casimiro também assina as moções 55 e 56/2022, por meio das quais apela à CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) para a poda de copa de árvore na avenida da Amizade e na rua Bartolomeu de Gusmão.

Na Moção nº 53/2022, o vereador Valdenor Jesus Gonçalves Fonseca (Avante) apela ao DER (Departamento de Estradas de Rodagem) pela pintura de faixas entre a pista de rolamento e o acostamento e sinalização visual com placas na rodovia vicinal Dr. Ernesto de Cillo, no limite entre Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa.

O vereador Eliel Miranda (PSD) aplaude a Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC) do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Moção nº 54/2022, pelo lançamento da cartilha “São Paulo contra o racismo – aspectos legais e ações afirmativas”.

Por fim, na Moção nº 57/2022, o vereador Joi Fornasari (PV) apela ao DER para que efetue roçagem e limpeza na rotatória da rodovia SP-306, próximo ao Conjunto Habitacional Roberto Romano.

Em respeito ao Ato da Mesa nº 04/2022, sobre os procedimentos para a prevenção da propagação de vírus respiratórios relativos à Influenza e à pandemia da Covid-19 no âmbito da Câmara Municipal, a visitação à sede do Legislativo permanece restrita, assim como a presença de público nas sessões camarárias, até o dia 4 de março. O acesso da imprensa é liberado. As reuniões são transmitidas, ao vivo, pelo site oficial da Câmara, pela rádio Santa Bárbara FM (95.9) e pelas redes sociais (@camarasbo).