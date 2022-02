Servidores rejeitam contraproposta de 10% da prefeitura

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana rejeitaram a contraproposta da prefeitura de Americana de 10% de reajuste nos vencimentos/salários dos servidores.

O ofício anunciando a rejeição foi protocolado na prefeitura nesta segunda-feira. De acordo com o documento, 83% dos 1864 servidores votaram contrariamente aos 10% proposto pela prefeitura. Inicialmente, o sindicato havia pedido 18,10%.

“Assim, solicitamos e colocamo-nos à disposição para a retomada imediata das negociações visando definir uma proposta que atenda as expectativas da categoria”, diz parte do documento, assinado pelo presidente do sindicato, Toninho Forti.

Apesar de considerada, uma possível paralização não foi confirmada. As tratativas entre sindicato e prefeitura devem continuar ao longo da semana.