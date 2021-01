Servidores municipais participam de curso de Brigada de Incêndio

Servidores municipais do Paço Municipal de Santa Bárbara d’Oeste participam nesta semana de curso de treinamento de Brigada de Incêndio. O treinamento teve início essa semana e será concluído na sexta-feira (22). Seguindo os protocolos sanitários devido ao Coronavírus (Covid-19), o treinamento tem sua parte teórica no Anfiteatro Municipal “Detinha Dagnoni” e prática no estacionamento do Paço Municipal.

Formada por 49 servidores de diversas secretarias e setores, a Brigada é responsável pela coordenação de evacuação em casos de incêndios e outros acidentes, pelas ações de prevenção, como a checagem dos extintores, saídas de emergência e entre outros cuidados.

Em conformidade com a NBR-14276, o objetivo da ação é capacitar, atualizar e certificar profissionais, nas ações de prevenção e combate a princípios de incêndios, além de instrumentalizar os participantes a procederem de forma segura, de modo a garantir sua própria segurança, das possíveis vítimas e do patrimônio em risco.

No ano passado, o Paço Municipal recebeu uma série de melhorias para prevenção e mais segurança como novo sistema de alarme e de incêndio, porta corta fogos, novos hidrantes e novo Sistema de Proteção contra descargas elétricas (SPDA).