Servidores de Americana acatam 13% de reajuste

O servidores de Americana aceitaram o reajuste de 13% proposto pela prefeitura em reunião nesta quarta-feira. A decisão acontece após algumas reuniões com o poder executivo. A reposição contempla a inflação de 10,06% acumulada em 2021 e mais um pequeno aumento.

Foi convocada uma sessão extraordinária na Câmara Municipal para a votação da proposta para que os servidores recebam o reajuste já no vencimento do mês de março.

CESTA. A prefeitura concedeu, também, reajuste no valor da cesta. O valor passará de R$610 para R$730, aumento de R$120, o que já havia sido aceito pela categoria.

Com os reajustes, o impacto na folha de pagamento será de R$ 42,5 milhões ao ano e de R$ 5,8 milhões anuais no valor total do vale-alimentação.

CONSELHO TUTELAR. Durante a sessão desta quinta-feira, os vereadores aprovaram projeto de lei de autoria do poder executivo, em primeira discussão, a legalização da entrega de cestas básicas aos conselheiros tutelares ativos do município, a ser concedida da mesma forma que aos servidores públicos municipais. A proposta ainda deve passar pela segunda discussão.