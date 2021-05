Servidora aposentada recebe prêmio em Nova Odessa

O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, e seu vice Alessandro Mineirinho participaram na sexta-feira (14) da entrega do certificado do Prêmio ‘Mulheres Destaques’ do Ano de 2021 pela Câmara Municipal à servidora municipal aposentada Zuleica Sixta dos Santos, de 66 anos – mas ainda na ativa.

A honraria foi entregue pelo autor da indicação, o vereador Silvio “Cabo” Natal, que integra a 15ª Legislativa do Poder Legislativo. Dona Zuleica, como é chamada por colegas, foi recebida pelas autoridades no Paço Municipal. A servidora nasceu em Sumaré no ano de 1955 e tem três filhos, que criou sozinha.

“Mudou-se para Nova Odessa em meados dos anos 1980, no Jardim Bela Vista, e posteriormente foi contemplada com sua casa própria no Parque Residencial Triunfo em 1984, onde reside até os dias atuais. Ingressou na Prefeitura em 1994 e, neste ano, completa 27 anos de serviço, sempre exercendo a função de varredora de rua”, traz o texto da homenagem.

“É uma mulher batalhadora, dedicada ao seu lar e à sua família, bem como com sua profissão, educada, simpática, sempre está radiante, fazendo inúmeras amizades ao longo desses anos”, completa o “currículo” da auxiliar de Serviços, que atua na Diretoria de Serviços Urbanos.

“Já vi muita coisa na rua, boas e ruins. Teve um tempo em que sofri um bocado, mas Deus me ajudou. Enquanto der, estarei aqui. Faça chuva ou sol. Sou conhecida aqui no Centro (da cidade). Prefiro estar aqui que em casa. Tenho orgulho do que faço, eu faço com muito amor e carinho”, é a frase da própria homenageada que compõe a proposta de homenagem.

Homenagem

Bastante emocionado ao entregar o certificado à dona Zuleica, o vereador Cabo Natal explicou que a alegria e o jeito da homenageada o encantaram, porque ela lembra sua própria mãe, também uma mulher “batalhadora, que teve uma história de vida sofrida”.

“Fiz questão de ligar pro prefeito Leitinho, que também é servidor público (como eu também fui), para lhe entregar esse prêmio aqui na Prefeitura. É pra senhora que presto hoje a minha continência e tenha a honra de indicar e entregar esse certificado pelo brilhante trabalho que a senhora faz pela cidade”, afirmou o parlamentar.

Já o prefeito Leitinho lembrou que é vizinho de dona Zuleica no Triunfo desde 1984, quando sua própria mãe conseguiu uma casa popular no conjunto habitacional. “Eu e minha mãe mudamos ali para a casinha na Rua 5, e a senhora na Rua 9. Queria parabenizar o Natal pela atitude e agradecer a Zuleica por todos esses anos de trabalho que ela vem desenvolvendo aqui no nosso município”, afirmou o chefe do Executivo.

“Para mim é um privilégio, como prefeito, estar ao lado do Cabo Natal e do Mineirinho para lhe entregar essa honraria. A senhora é uma servidora exemplar, que só temos elogios à sua pessoa. O Natal escolheu a pessoa certa, é uma mulher muito querida de todos”, acrescenta Leitinho.