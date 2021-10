Serviços de zeladoria seguem em Santa Bárbara

A Avenida Santa Bárbara está recebendo melhorias na galeria de aguas pluviais, no Córrego da Ponte Funda. Nova tubulação de 0,80 cm de diâmetro foi instalada paralela à já existente, que foi restaurada e a caixa de inspeção ampliada. O serviço, realizado no sentido bairro/centro garante o escoamento da água nos dias de chuva. Bocas de lobo e grades localizadas na avenida receberam manutenção nos últimos dias.

O serviço de capinação foi executado nas avenidas Isaías Hermínio Romano, Corifeu de Azevedo Marques, da Saudade e Santa Bárbara, Parque Araçariguama, Centro Social Urbano e Parque dos Ipês. As ruas João Gomes Moreira, no Parque Planalto; Noruega, Lituânia, Alemanha, Mônaco e Portugal, no Jardim Europa; Rayon, no Jardim Esmeralda, Romeu Fornazari, no Jardim São Camilo, João da Silva Cristóvão, no Santa Rita, Duque de Caxias, Dona Margarida e Santa Bárbara, no Centro e Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, no Distrito industrial II receberam o tapa-buraco.

Na área rural, outra frente de trabalho realizou conservação nas ruas Flávio Sans, Cândido Altafin, Pedro Cheida e Gustavo Ribeiro Escobar, no Cruzeiro do Sul, Estrada da Servidão, no Jardim Europa e Estrada do Alambari de Baixo. Os serviços de zeladoria seguem na cidade, de acordo com cronograma.