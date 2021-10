Serviços de zeladoria seguem na cidade

Os serviços de zeladoria seguiram em diversas frentes na cidade. A capinação foi executada em áreas próximas ao linhão do Residencial Furlan, na Rua Cláudio Manoel da Costa, no Parque Olaria, na Rua José Martins, no Jardim Conceição, na Rua Tupis, no Jardim São Francisco, na Rua Hermano Parazi, no Jardim das Orquídeas, na Avenida da Amizade, no Parque das Nascentes, na Usina Santa Bárbara e no Cemitério Cabreúva.

A equipe de manutenção de águas pluviais atuou em melhorias em boca de lobo na Rua Peru, na Vila Sartori e na Rua Urandi, no Jardim das Laranjeiras. A Rua Portugal, no Jardim Europa e a Rua Peru, receberam manutenção em guias e sarjetas. Nos últimos dias foi executada a conservação da Rua José Nicolau Lux, no Distrito Industrial e Estrada Areia Branca. Os serviços seguem em diversas regiões de acordo com cronograma.