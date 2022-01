Sertanejo no BBB. Naiara Azevedo favorita ou cancelada?

Nome forte para crescer ou sair logo do BBB, a sertaneja Naiara Azevedo cantou na noite desta terça-feira (18), para alguns brothers, um trecho da música que gravou com Marília Mendonça e que iria lançar em fevereiro. Intitulada “50 por cento“, a faixa se encontra no centro de uma polêmica que teve início antes mesmo da estreia do BBB22!

Depois, a cantora Maiara parou de seguir Naiara no Instagram. Indignados com o plano de lançamento da faixa dentro do reality, os fãs de Marília promoveram um abaixo-assinado que pedia a saída Naiara do BBB, antes mesmo dele estrear! A repercussão negativa não parou por aí, e piorou quando Ruth, mãe de Marília, se pronunciou sobre o caso. João Gustavo, irmão de Marília, chamou a atual BBB de “aproveitadora”.

A assessoria de Naiara Azevedo chegou a emitir um comunicado oficial, em resposta aos familiares de Mendonça. Contudo, não demorou muito para que a equipe da artista desistisse do lançamento musical. Hoje (18), a gravadora Som Livre disse que a parceria está em avaliação. De todo modo, ouça o trecho cantado por Naiara no vídeo abaixo:

“Não vim pelo dinheiro”, diz Naiara Azevedo no BBB22

Depois da conversa na cozinha do “BBB22‘, em que Naiara Azevedo relembrou quando foi acusada de racismo em 2018, a sister continuou falando sobre esse tema. Em um bate papo com Luciano, a sertaneja disse que não tem preconceito, que não exerga cores, e virou meme nas redes sociais.

Com a chegada do cooler para os participantes, diversas conversas paralelas começaram a acontecer. Mas foram as declarações da cantora que mais repercutiram na manhã desta terça-feira (18).