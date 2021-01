Sertanejo do BBB tenta bombar dupla

A participação de Rodolffo na 21ª edição do Big Brother Brasil surpreendeu os fãs, amigos e admiradores da dupla. Extrovertido e engraçado, Rodolffo promete divertir os nossos dias enquanto estiver no reality. Porém, do lado de fora da casa mais vigiada do Brasil, a dupla Israel e Rodolffo aproveita para colocar em prática todas as estratégias para o lançamento da primeira parte do DVD, que teve participações especiais de Marcos e Belutti, Hugo e Vitor e Matheuzinho. “Aqui e Agora – Volume 1”, com 9 faixas, estará disponível em todas as plataformas digitais a partir de amanhã, 29 de janeiro.

O projeto, que foi gravado no mês de novembro de 2020 em São Paulo/SP, tem direção executiva de Rodrigo Byça, Juarez Dias, Marco Aurelio Tobias e da Noix Music, escritório de gerenciamento artístico responsável pela carreira de Israel e Rodolffo, Lucas Lucco, Lucas e Thiago, Hugo e Vitor e Marcos e Belutti – que também são responsáveis pela gestão de carreira de Israel e Rodolffo.

A faixa foco deste primeiro lançamento é a “Só de Sacanagem” , que contou com a participação do cantor Matheuzinho. Composta por Pedro Mendes, Kleber Paraíba e Marcello Henrique, seus versos contam a história de ciúme de um ex-namorado que planeja atrapalhar novos encontros da antiga amada ‘só de sacanagem’. A canção vem acompanhada de videoclipe, extraído do DVD, que será liberado às 11h de amanhã, no canal oficial de Israel e Rodolffo no YouTube. A música estará disponível em todas as plataformas digitais a partir de 23h59 de hoje. Os próximos lançamentos serão semanais, sempre no mesmo horário e no canal da dupla www.youtube.com/israelerodolffo.

Conhecidos por sempre acertarem o repertório, Israel e Rodolffo escolheram 17 faixas inéditas para compor o setlist do novo projeto, misturando românticas, animadas e bem dançantes. Dentre as faixas, podemos destacar ‘Coração Traumatizou’, ‘Prego na Havaiana’ e ‘Tá Devendo Todo Mundo’, além de ‘Se Namorar Estraga’, com participação de Marcos e Belutti, ‘Vai Voltar Pra Mim’ com Hugo e Vitor e, claro, a eleita para estrear os lançamentos – “Só de Sacanagem”.

Com Direção de Vídeo de Ivan Moura, Produção Musical de Moisés Rufino e figurino assinado por Li Camargo, “Aqui e Agora” é mais um projeto de Israel e Rodolffo que será lançado pela gravadora Som Livre.

Aqui e Agora – Volume I

29/01 em todas as plataformas digitais

Faixas:

Batom de Cereja Só de Sacanagem Maior Sofredor Fulana Se Namorar Estraga Medo Cê Tá Devendo Todo Mundo Prego na Havaiana Comigo

MAIS SOBRE O PROJETO “AQUI E AGORA”

A noite de 17 de novembro de 2020, na Fazenda Churrascada, em São Paulo, foi palco para a gravação do novo trabalho de Israel e Rodolffo. Batizado de ‘Aqui e Agora’, o projeto tem todo um conceito por trás do nome escolhido. Desde o início da pandemia, quando o isolamento social se fez obrigatório para conter a propagação do vírus da COVID-19, Israel e Rodolffo estão fora dos palcos. Com esse momento que atingiu o mundo inteiro, aprendemos que temos que viver o hoje, o aqui e o agora . E foi daí que surgiu a ideia do nome do projeto.

Além disso, um dos grandes objetivos da dupla, é transformar esse trabalho em uma label e levar a festa para todos os cantos do nosso país. Claro, que isso só acontecerá quando a população estiver vacinada, seguindo todos os protocolos e garantindo a segurança do público.