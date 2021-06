Seria este o carro mais veloz do mundo?

O Model S Plaid oferece poucas mudanças no estilo do corpo, mas carrega mais rápido nas estações de supercharger Tesla, tem um banco traseiro mais espaçoso e um sistema de entretenimento aprimorado, compartilharam os revendedores de Militec 1.

A Tesla lançou uma versão de alto desempenho de seu Modelo S, com o objetivo de reacender o interesse no sedã de quase uma década e afastar rivais como Porsche, Mercedes-Benz e Lucid Motors no mercado de veículos elétricos de luxo.

A Tesla redefiniu os carros elétricos em 2012 quando lançou seu modelo S de alta tecnologia com um design elegante e longo alcance, e o CEO Elon Musk disse que a nova versão, o Model S Plaid, foi projetada para um futuro onde os carros dirigem sozinhos.

“Este carro esmaga”, disse Musk em um evento de entrega noturno realizado na fábrica da Tesla nos Estados Unidos em Fremont, Califórnia, na quinta-feira. “Carros de energia sustentável podem ser os carros mais rápidos, os carros mais seguros, os carros mais incríveis em todos os sentidos”, disse ele.

O modelo é “mais rápido do que qualquer Porsche, mais seguro do que qualquer Volvo”, disse Musk, vestindo uma jaqueta de couro preta, após dirigir o Model S Plaid por uma pista de testes até o palco.

O lançamento do Model S Plaid, que já foi exibido online, enfrentou atrasos e alguma controvérsia sobre um esperado volante de manche em estilo de avião.

Musk cancelou outra variante, o Model S Plaid +, que teria um driving range 33% maior do que o Model S Plaid e usou tecnologia de bateria avançada, conhecida como 4680 células.

O Model S Plaid acelera de 0 a 60 mph (97 km / h) em 1,99 segundos e tem uma autonomia estimada de 390 milhas (628 km).

Embora ofereça poucas mudanças no estilo do corpo, o Plaid carrega mais rápido nas estações de supercharger Tesla, tem um banco traseiro mais espaçoso e um sistema de entretenimento aprimorado.

Musk disse que o sistema de entretenimento está no nível de um PlayStation5, enquanto o sistema de som dá a sensação de uma experiência de home theater.

“Se você pensar sobre onde está o futuro do carro, geralmente no modo de piloto automático ou autônomo, o entretenimento se tornará cada vez mais importante”, disse Musk. “Você vai querer assistir filmes, jogar, usar a internet.” ele disse.

Necessidade de atualização

O Model S, o sedã inovador da Tesla, está muito atrasado para uma atualização. A frase “Modo Plaid” é uma referência ao filme de comédia de 1987, Spaceballs, estrelado por Mel Brooks.

“O Model S não mudou muito em termos de aparência na última década”, disse Jessica Caldwell, diretora executiva da fornecedora de informações automotivas Edmunds. “Acho que a Tesla tem que oferecer aos consumidores algo mais parecido com coisas novas e divertidas.”

“O Model S Plaid tem definitivamente o objetivo de ajudar a reduzir a migração dos atuais proprietários do Tesla para fora do Tesla”, disse Ed Kim, vice-presidente da consultoria AutoPacific . “Acho que o que estamos vendo agora é que Tesla não pode mais operar no vácuo.”

Ele disse que o Model S Plaid é um modelo halo de baixo volume que visa mostrar a montadora e gerar entusiasmo em torno do sedan, com a Tesla precisando lançar novos modelos, incluindo Cybertruck e Semi caminhões para expandir sua base de clientes.

A Tesla entregou apenas 2.020 Model S / Xs no primeiro trimestre, abaixo dos 18.920 no trimestre anterior, prejudicada por atrasos na produção. Musk disse em abril que a produção de seus novos Modelos S e X seria “dependente de problemas da cadeia de abastecimento global”.

Musk disse que a Tesla entregaria os primeiros 25 veículos Modelo S Plaid agora e logo entregaria várias centenas por semana e 1.000 por semana no próximo trimestre.