Sequestro relâmpago volta a assustar em Americana

Um caso de sequestro relâmpago foi atendido pela Guarda Municipal de Americana no começo da noite desta segunda-feira. Os agentes da Gama foram chamados para atender o caso de Roubo/Sequestro e Cárcere Privado na avenida Cillos, 1600, Jd São Paulo.

A ocorrência foi atendida por volta das 18:45h pela Equipe de Romu Canil Gcms Lopes, Sandro e Machado. A equipe recebeu informações de um popular de que uma pessoa era mantida em cárcere privado e que o sequestro havia acontecido a pouco tempo.

A vítima relatou que foi abordada por três homens mediante grave ameaça com emprego de arma fogo. Ela permaneceu detida por tempo indeterminado em local ermo que não era capa de reconhecer. Os sequestradores aproveitaram a ocasião e levaram documentos pessoais e cartões bancários com as respectivas senhas, bem como um veículo Ford Ecosport de cor preta ano 2012.

Após ser libertada também em local incerto, a vítima solicitou ajuda onde um desconhecido solicitou um Uber até sua residência. O caso e a ocorrência foram encaminhados para a CPJ local para devido registro.