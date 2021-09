‘Sequestraram’ guincho e derrubaram parede do Davita

Equipe da Polícia Militar, durante patrulhamento na madrugada desta segunda-feira, por volta da 1h30, recebeu chamado para comparecer ao Supermercado Davita, no Jardim das Orquídeas, em Santa Bárbara, onde teria ocorrido um furto.

No local, a equipe se deparou com a parede do supermercado caída e três engradados de cerveja na calçada. Ao entrar no local, havia um cabo de aço rompido que estava entrelaçado ao cofre do local. Ainda, perceberam a porta de vidro da adega quebrada e já sem algumas bebidas.

Após as constatações, compareceu ao local um homem relatando que trabalha como motorista de guincho de uma empresa do bairro São Roque e que, por volta das 1h10, quando estava chegando na base após um socorro, foi abordado por dois indivíduos que chegaram a pé trajando moleton, calça, máscara facial, boné e touca, solicitando serviço de guincho para um carro que supostamente estaria com problemas mecânicos no Parque das Nações, em Americana.

A dupla então embarcou no guincho e logo anunciaram o roubo portando arma de fogo e fazendo graves ameaças ao motorista. Eles determinaram que o motorista seguisse até o supermercado e indicaram a parede que o condutor teria que entrar de rá com o guincho, o que foi feito.

Após o feito, os indivíduos soltaram o cabo de aço do redutor do guincho e entrelaçaram ao cofre, determinando que o motorista acelerasse para arrastar o cofre pra fora do local. A tentativa não deu certo, uma vez que o cabo de aço se rompeu. Neste momento, mais três indivíduos chegaram e levaram várias garradas de whisky e fugiram sentido Jardim da Balsa. Após todo o ocorrido, o motorista do guincho retornou à base e ligou para o 190.

Foi acionada a perícia no local e as vítimas foram chamadas para comparecer à delegacia para elaboração do registro digital da ocorrência. O motorista do guincho foi ao plantão policial registrar os fatos e o gerente do supermercado se recusou a ir à Polícia Civil. Ninguém foi preso.