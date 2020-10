Sensitivo afirma que Gusttavo Lima e Andressa Suíta são almas gêmeas

Gusttavo Lima e Andressa Suita terminaram o casamento. No entanto, as cartas do tarólogo Eric Dantas mostram que não é o fim. “São almas gêmeas, o casal tem uma ligação espiritual muito forte e se superarem esta fase de turbulência terão mais um filho”, afirma o sensitivo.

Eric destaca que os dois já passaram por outros momentos difíceis e que estas situações são motivadas por energias de baixas frequência e espíritos obsessores. “O Afastamento trouxe muita dor e tristeza para ambos”. Ele ainda vê que o casal vai precisar de muita maturidade e discernimento para reconstruir a relação. “Isso pode levar um tempo, muita água vai rolar.

Eles precisam desse tempo afastados para perceberem o que precisa ser mudado na relação, pois estão passando por um período de reforma íntima e crescimento espiritual, serão tempos difíceis para a família”, detalha. Eric reforça que o amor é muito forte entre os dois, “Andressa Suita está na linha da vida de Gusttavo lima, e o ama muito”.

As cartas mostram que ela nunca fez questão da parte financeira do artista, pois é uma mulher forte, batalhadora e que corre atrás dos seus objetivos, nas palavras do cartomante. “Ela gosta de viver do seu próprio trabalho”, afirma.