Senai SB abre vagas. Veja como participar

A escola Senai “Alvares Romi”, de Santa Bárbara d’Oeste está com as inscrições abertas para diversos cursos gratuitos. Com apoio da Prefeitura, as vagas são para qualificação na área de confecção, automação, elétrica, informática e aplicativo para celular. Eles integram o Programa “Empreenda Rápido” do Sebrae, com o objetivo de capacitar novos empreendedores no município.

Para se inscrever basta ter 18 anos ou mais e ter completado a 6ª série ou 7º ano do Ensino Fundamental. Todas as capacitações são presenciais e as vagas são limitadas.

Começará em julho, no dia 26, o curso “Técnicas de Reparo e Configuração de Computadores”. Os encontros serão de segunda a quarta-feira, das 18 às 22 horas, até 15 de setembro. Na mesma data iniciará o curso “Automação Predial – Instalação de Sistemas Automatizados”, que seguirá até 31 de agosto, de segunda a quinta-feira, das 13h15 às 17h15.

Em agosto iniciarão os cursos “Confecção de Touca/Gorro Cirúrgico”, entre os dias 16 e 30, de segunda a quarta-feira, das 18 às 22 horas e “Modelagem de Roupas – Modelos de Bermudas e Calças Masculinas”, de 30 de agosto a 26 de outubro, de segunda a quarta-feira, das 18 às 22 horas. No dia 30 também começará o curso “Reparação em Instalações Elétricas Residenciais”, que seguirá de segunda a quinta-feira, das 13h15 às 17h15, até o dia 7 de outubro.

O curso “Desenvolvimento de Aplicativos para Android” será de 20 de setembro a 3 de novembro, com aulas de segunda a quarta-feira, das 18 às 22 horas. E em outubro acontecerá o “Modelagem de Roupas – Modelos de Saia, Shorts e Calças Femininas”, de 25 de outubro a 20 de dezembro, das 18 às 22 horas, às segundas, terças e quartas-feiras.

Os interessados podem se inscrever no link https://forms.office.com/r/0fvi2REA9S. O SENAI “Alvares Romi” está localizado na Rua Vereador Sérgio Leopoldino Alves, 500, no Distrito Industrial, em Santa Bárbara d´Oeste. Mais informações podem ser obtidas no https://santabarbara.sp.senai.br/ e pelo (19) 3499.1450.

CONFIRA OS CURSOS:

– Técnicas de Reparo e Configuração de Computadores

26/07 a 15/09

2ª, 3ª e 4ª feira, das 18 às 22 horas

– Automação Predial – Instalação de Sistemas Automatizados

26/07 a 31/08

2ª, 3ª, 4ª e 5ª feira, das 13h15 às 17h15

– Confecção de Touca/Gorro cirúrgico

16 a 30/08

2ª, 3ª e 4ª feira, das 18 às 22 horas

– Modelagem de Roupas – Modelos de Bermudas e Calças Masculinas

30/08 a 26/10

2ª, 3ª e 4ª feira, das 18 às 22 horas

– Reparação em Instalações Elétricas Residências

30/08 a 07/10

2ª, 3ª, 4ª e 5ª feira, das 13h15 às 17h15

– Desenvolvimento de Aplicativos para Android

20/09 a 03/11

2ª, 3ª e 4ª Feira, das 18 às 22 horas

– Modelagem de Roupas – Modelos de Saia, Shorts e Calças femininas

25/10 a 20/12

2ª, 3ª e 4ª feira, das 18 às 22 horas