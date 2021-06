SENAI e SEBRAE Sumaré abrem inscrições para cursos técnicos gratuitos

Com o apoio da Prefeitura de Sumaré, SENAI e SEBRAE abrem as inscrições para cursos técnicos gratuitos de Pintor Profissional, Pintor Especialista em Drywall

e Encanador Profissional. As vagas são limitadas e as inscrições, gratuitas, podem ser realizadas pelo link http://bit.ly/presencialsumare até o dia 30 de

junho (ou até as vagas serem completadas).

Aulas acontecerão de forma presencial, respeitando todos os protocolos sanitários para prevenção à Covid-19, na unidade do SENAI Sumaré, localizada na

Avenida Rebouças, nº 3.965, região central. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp (19) 3828-8630

“Essa é uma grande oportunidade para quem quer se recolocar no mercado. Os cursos, com a qualidade SEBRAR e SENAI, tendem a abrir novas portas e dar

um novo rumo profissional aos alunos”, disse o prefeito Luiz Dalben.

Curso de Pintor Profissional (16 vagas)

De 6 a 19 de julho, das 8 às 17 horas

Curso de Pintos Especialista em Drywall (16 vagas)

19 a 26 de julho – das 8 às 17 horas

Curso de Encanador Profissional (16 vagas)

23 de julho a 18 de agosto – das 8 às 17 horas

Inscrições: até dia 20 de junho pelo link http://bit.ly/presencialsumare